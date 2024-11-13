Tuyển Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đồng Nai

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH EBC GROUP
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: đường số 6, KCN Giang Điền, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Trảng Bom
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
Phụ trách các công việc liên quan đến P. HCNS và chịu trách nhiệm về các công việc của phòng ban trước ban giám đốc.
Quản lý nhân viên và phân công công việc phù hợp
Giám sát Chấm công - Lương
Thực hiện kê khai Thuế TNCN
BHXH
Quy trình/quy chế công ty
Phụ trách mảng Hồ sơ liên quan đến ISO
Tuyển dụng và đào tạo nhân sự
Chế độ phúc lợi cho người lao động
Hoàn thiện các thủ tục/báo cáo của phòng ban cho cơ quan Nhà nước
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: Dưới 45t
Tốt nghiệp Đại học trở lên, có kinh nghiệm từ 3 năm ở vị trí tương đương.
Phỏng vấn đậu nhận việc ngay
Có kinh nghiệm về vận hành hệ thống ISO 9001, 14001, 45001, 22716...
Tốt nghiệp Đại học trở lên, có kinh nghiệm từ 3 năm ở vị trí tương đương.
Phỏng vấn đậu nhận việc ngay
Có kinh nghiệm về vận hành hệ thống ISO 9001, 14001, 45001, 22716...
Tại Công ty TNHH EBC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cao theo năng lực, được xem xét tăng lương hàng năm
Chế độ nghỉ lễ, đóng BHXH-BHYT theo quy định nhà nước
Lương thưởng tháng 13, thưởng lễ, tết, sinh nhật, ...
Du lịch hàng năm, tất niên,...
Chế độ nghỉ lễ, đóng BHXH-BHYT theo quy định nhà nước
Lương thưởng tháng 13, thưởng lễ, tết, sinh nhật, ...
Du lịch hàng năm, tất niên,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH EBC GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI