Tuyển Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đồng Nai

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: đường số 6, KCN Giang Điền, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Trảng Bom

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách các công việc liên quan đến P. HCNS và chịu trách nhiệm về các công việc của phòng ban trước ban giám đốc.

Quản lý nhân viên và phân công công việc phù hợp

Giám sát Chấm công - Lương

Thực hiện kê khai Thuế TNCN

BHXH

Quy trình/quy chế công ty

Phụ trách mảng Hồ sơ liên quan đến ISO

Tuyển dụng và đào tạo nhân sự

Chế độ phúc lợi cho người lao động

Hoàn thiện các thủ tục/báo cáo của phòng ban cho cơ quan Nhà nước

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Dưới 45t

Tốt nghiệp Đại học trở lên, có kinh nghiệm từ 3 năm ở vị trí tương đương.

Phỏng vấn đậu nhận việc ngay

Có kinh nghiệm về vận hành hệ thống ISO 9001, 14001, 45001, 22716...

Tại Công ty TNHH EBC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cao theo năng lực, được xem xét tăng lương hàng năm

Chế độ nghỉ lễ, đóng BHXH-BHYT theo quy định nhà nước

Lương thưởng tháng 13, thưởng lễ, tết, sinh nhật, ...

Du lịch hàng năm, tất niên,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH EBC GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin