Tuyển Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đồng Nai

Công ty TNHH EBC GROUP
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH EBC GROUP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: đường số 6, KCN Giang Điền, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Trảng Bom

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách các công việc liên quan đến P. HCNS và chịu trách nhiệm về các công việc của phòng ban trước ban giám đốc.
Quản lý nhân viên và phân công công việc phù hợp
Giám sát Chấm công - Lương
Thực hiện kê khai Thuế TNCN
BHXH
Quy trình/quy chế công ty
Phụ trách mảng Hồ sơ liên quan đến ISO
Tuyển dụng và đào tạo nhân sự
Chế độ phúc lợi cho người lao động
Hoàn thiện các thủ tục/báo cáo của phòng ban cho cơ quan Nhà nước

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Dưới 45t
Tốt nghiệp Đại học trở lên, có kinh nghiệm từ 3 năm ở vị trí tương đương.
Phỏng vấn đậu nhận việc ngay
Có kinh nghiệm về vận hành hệ thống ISO 9001, 14001, 45001, 22716...

Tại Công ty TNHH EBC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cao theo năng lực, được xem xét tăng lương hàng năm
Chế độ nghỉ lễ, đóng BHXH-BHYT theo quy định nhà nước
Lương thưởng tháng 13, thưởng lễ, tết, sinh nhật, ...
Du lịch hàng năm, tất niên,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH EBC GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường số 3, KCN Giang Điền, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

