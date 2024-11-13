Tuyển Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 219/8 Ngô Tất Tố, Phường 22, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc

Quản lý tất cả hoạt động của bộ phận nhân sự trong công ty (Phòng Hành chính – Nhân sự)

Quyết định các chiến lược, quy định về đánh giá hiệu suất công việc, luân chuyển nhân viên.

Thiết lập KPIs cho toàn hệ thống.

Xây dựng, triển khai, giám sát các quy định, quy chế, chính sách nhân sự, tiền lương, chế độ khen thưởng và kỹ luật...

Tham gia vào quá trình tuyển dụng, thuê nhân viên mới, đàm phán các thỏa thuận với người lao động và xử lý các vấn đề sa thải, nghỉ việc.

Định hướng và đào tạo nhân viên mới.

Làm việc với các phòng ban để xác định nhu cầu nhân lực, chỉ đạo tiến hành các giải pháp tuyển dụng nhân sự theo nhu cầu thực tiễn

Giám sát việc tuân thủ các chính sách nội bộ và tuân thủ pháp luật

Giải quyết các khiếu nại và vi phạm yêu cầu hành động kỷ luật

Quản lý chi phí, ngân sách của bộ phận.

Chịu trách nhiệm báo cáo trước ban giám đốc, hội đồng thành viên. Tham mưu cho Giám đốc về chiến lược phát triển nguồn nhân lực và trong các lĩnh vực sau: tuyển dụng, Đào tạo, đánh giá nhân viên, khen thưởng, kỹ luật và quan hệ lao động.

Tham mưu cho Giám đốc việc mua sắm các trang thiết bị văn phòng, sửa chữa văn phòng làm việc.

Tham gia phỏng vấn, tuyển dụng Nhân sự

Yêu Cầu Công Việc

Nam, nữ tốt nghiệp đại học.

Có kinh nghiệm 05 năm ở vị trí trưởng phòng.

Trung thực, siêng năng, chịu khó, có trách nhiệm.

Tuổi từ 28- 45.

Sử dụng thành thạo word, excel và các phần mềm quản trị văn phòng

Quyền Lợi

Thử việc 02 tháng. Được ký HĐLĐ chính thức.

Nghỉ chủ nhật, ngày lễ Tết.

BHXH, BHYT, Phép năm theo quy định của Nhà nước.

Thưởng Lễ/Tết, Chế độ, và các khoản phụ cấp theo quy định của công ty.

Cơm trưa

Làm việc trong với môi trường chuyên nghiệp, phát triển bền vững

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.