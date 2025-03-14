Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 25 Triệu

• Chịu trách nhiệm chung về hiệu quả công việc của phòng Kế hoạch sản xuất trước Giám Đốc;

• Xây dựng quy trình làm việc của Phòng Kế hoạch sản xuất.

• Lên kế hoạch sản xuất theo tuần, tháng, quí, năm để đảm bảo các chỉ tiêu sản xuất phù hợp với năng lực sản xuất của nhà máy và đơn hàng của phòng Kinh doanh; triển khai và quản lý kế hoạch sản xuất.

• Quản lý và điều phối các hoạt động của phòng kế hoạch sản xuất.

• Đánh giá và phân tích tình hình sản xuất, dự báo về kế hoạch sản xuất và định mức tiêu thụ theo kế hoạch dự kiến, định mức hàng tồn kho.

• Theo dõi kế hoạch nhập xuất hàng của công ty.

• Phối hợp các phòng ban thực hiện tốt kế hoạch , mục tiêu đề ra.

• Chuẩn bị các báo cáo về hoạt động, khuyến nghị cải tiến, sửa đổi. Báo cáo cho ban giám đốc về tiến độ sản xuất, kế hoạch thực hiện sản xuất của doanh nghiệp.

• Cung cấp, đào tạo phát triển nhân viên.

• Theo dõi, tìm giải pháp khắc phục các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất;

• Giám sát tiến độ các đơn hàng do phòng kinh doanh yêu cầu;

• Chịu trách nhiệm chuẩn bị các giấy tờ , tài liệu của bộ phận kế hoạch sản xuất để cung cấp cho các phòng ban liên quan.

• Các công việc liên quan khác theo sự chỉ đạo, phân công của cấp trên.