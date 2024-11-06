Tuyển Bán hàng thời trang Công ty cổ phần Memon làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 24 Triệu

Công ty cổ phần Memon
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Công ty cổ phần Memon

Bán hàng thời trang

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại Công ty cổ phần Memon

Mức lương
16 - 24 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 16 - 24 Triệu

1, Quản lý 07 cửa hàng:
Lập và báo cáo kế hoạch doanh số hàng năm cho Chuỗi cửa hàng
Lập kế hoạch hàng năm về nhân sự, chính sách đãi ngộ, chính sách sản phẩm...
Giao việc và đánh giá kết quả công việc cho nhân viên bao gồm nhân viên bán hàng và trợ lý cửa hàng
2, Quản lý vận hành:
Quản lý, giám sát tiêu chuẩn vận hành
Quản lý, giám sát hình ảnh cửa hàng
3, Quản lý hành chính:
Chịu trách nhiệm đề xuất và giám sát thực hiện các chi phí hành chính phát sinh tại chuỗi cửa hàng (tài sản, điện, nước, điện thoại,internet, văn phòng phẩm, nhu yếu phẩm...)
Chịu trách nhiệm quản lý, giám sát về công tác an toàn, cháy nổ, vệ sinh của chuỗi cửa hàng
Chịu trách nhiệm quản lý trang thiết bị tài sản, quỹ tiền mặt tại chuỗi cửa hàng
Đầu mối làm việc với các cơ quan chủ quản tại địa bàn như Tổ khu phố, Công an, PCCC, QLTT... để giải quyết các sự việc phát sinh liên quan đến chuỗi cửa hàng (nếu có)
4, Quản lý hàng hóa:
Quản lý hàng hóa đảm bảo không bị hư hỏng, mất mát và đúng số liệu xuất, nhập tồn
Kiểm soát công tác nhập, xuất hàng hóa theo đúng quy định của Công ty
Chỉ đạo tổ chức kiểm kê hàng hóa định kỳ theo yêu cầu của công ty
Sắp xếp, trưng bày hàng hóa ngay ngắn và đẹp mắt
5, Quản lý khách hàng:
Kiểm soát trải nghiệm KH
Thực hiện CSKH
Kết nối và mở rộng tệp KH

Với Mức Lương 16 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ 26-34 tuổi
Tốt nghiệp Đại học/ cao đẳng trở lên
Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm công việc liên quan đến bán hàng sản phẩm vật lý tại cửa hàng. Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm quản lý chuỗi cửa hàng bán lẻ ( từ 5 cửa hàng trở lên)
Yêu cầu có kinh nghiệm quản lý các ngành hàng thời trang, mẹ và bé,...
Có kiến thức về sản phẩm, bán hàng, quản lý (đặc biệt ngành hàng quà tặng)
Giao tiếp tốt, không ngại việc di chuyển, sẵn sàng làm việc
Thành thạo excel
Kiên trì, chịu được áp lực
Năng động, tích cực, chủ động

Tại Công ty cổ phần Memon Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập từ 18-22tr/tháng
Thời gian thử việc: Thử việc 2 tháng, Tháng thứ 2 được hưởng 100% lương
Phụ cấp ăn: 20.000đ/Ngày
Thưởng doanh số hàng tháng
Được tham gia đào tạo bên ngoài và đào tạo nội bộ.
Môi trường làm việc trẻ, cửa hàng đẹp
Đầy đủ các chế độ về BHXH/BHSK, lễ Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Memon

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Memon

Công ty cổ phần Memon

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 17 ngõ 23 Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Hà Đông

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

