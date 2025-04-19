Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC NGUYÊN THIỆU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 25 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh

Nghiên cứu, tham mưu các giải pháp để duy trì, mở rộng hệ thống mạng lưới khách hàng doanh nghiệp, đối tác chiến lược.

Định hướng chiến lược sản phẩm, nắm bắt xu hướng thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh để nâng cao chất lượng sản phẩm phù hợp với thị yếu, đa dạng danh mục quà tặng, tối ưu hoá giá thành.

Xây dựng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự kinh doanh, nâng cao kỹ năng bán hàng, tư vấn và chăm sóc khách hàng.

Chăm sóc khách hàng, tìm kiếm và phát triển các khách hàng tiềm năng và đưa ra các chương trình tri ân, chính sách chăm sóc phù hợp.

Chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Phòng

Thực hiện các công việc hỗ trợ khác theo chỉ đạo của cấp trên.