Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC NGUYÊN THIỆU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC NGUYÊN THIỆU
- Hồ Chí Minh: 171 Bis Trần Huy Liệu, Phường 8, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 16 - 25 Triệu
Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh
Nghiên cứu, tham mưu các giải pháp để duy trì, mở rộng hệ thống mạng lưới khách hàng doanh nghiệp, đối tác chiến lược.
Định hướng chiến lược sản phẩm, nắm bắt xu hướng thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh để nâng cao chất lượng sản phẩm phù hợp với thị yếu, đa dạng danh mục quà tặng, tối ưu hoá giá thành.
Xây dựng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự kinh doanh, nâng cao kỹ năng bán hàng, tư vấn và chăm sóc khách hàng.
Chăm sóc khách hàng, tìm kiếm và phát triển các khách hàng tiềm năng và đưa ra các chương trình tri ân, chính sách chăm sóc phù hợp.
Chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Phòng
Thực hiện các công việc hỗ trợ khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 16 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC NGUYÊN THIỆU Thì Được Hưởng Những Gì
16 – 25 triệu + Hoa hồng + Thưởng đạt số
Chế độ đầy đủ theo quy định: BHXH, BHYT
Tham gia các hoạt động kết nối, team building, du lịch hàng năm
Được tham gia các khoá đào tạo phát triển năng lực
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC NGUYÊN THIỆU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI