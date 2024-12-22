Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 80 Triệu

Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam
Ngày đăng tuyển: 22/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam

Mức lương
35 - 80 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 190 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 35 - 80 Triệu

Lên kế hoạch /triển khai/điều hành hoạt động của bộ phận lễ tân tư vấn, đảm bảo duy trì năng suất và dịch vụ khách hàng cao nhất và tuân thủ đúng theo quy trình/quy định của Công ty
Tư vấn khách hàng VIP
Phối hợp với các bộ phận liên quan đáp ứng tốt nhất những yêu cầu giải quyết nhanh của KH,đảm bảo hiệu quả cao trong công tác tư vấn của KH
Chịu trách nhiệm chỉ tiêu doanh thu của Chi nhánh.
Xây dựng cơ sở dữ liệu và quản lý thông tin khách hàng.
Hỗ trợ Giám đốc Chi nhánh trong việc quản lý hoạt động của bộ phận: tham gia tuyển chọn, Phân công công việc, đánh giá kết quả, huấn luyện, kèm cặp đào tạo nâng cao năng lực nhân sự trong bộ phận, ... đảm bảo gắn kết đội ngũ thực hiện nhiệm vụ.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Giám đốc chi nhánh

Với Mức Lương 35 - 80 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng các chuyên ngành: Y tế, Kinh tế, Ngoại thương
Kinh nghiệm > 3 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại Bệnh viện Thẩm mỹ; Viện Thẩm mỹ, Spa....

Tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập từ 35 - 80 triệu ++ tùy theo kinh nghiệm và năng lực.
-Thưởng nóng/thưởng hiệu quả cao theo ngày/tháng/quý/năm
-Thưởng các dịp Lễ/Tết, sinh nhật, Tết Trung Thu, 08/03, 20/10, 30/04, 02/09,...
-Hưởng chính sách ưu đãi làm đẹp không giới hạn cho CBNV và người thân
-Chế độ du lịch/nghỉ mát: tối thiểu 01 lần/năm
-Cam kết chế độ phúc lợi: BHXH, BTYT, BHTN, Khám sức khỏe định kỳ, cơm trưa 40,000 đ/ngày, gửi xe...
-Được cấp các trang thiết bị phục vụ công việc: điện thoại/máy tính/ipad/...
-Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn: kiến thức dịch vụ, kỹ năng bán hàng, marketing, kinh doanh...
-Được làm việc trong môi trường sang trọng, trẻ trung, năng động, chuyên nghi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: số 190 Trường Chinh, Đống Đa, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

