Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 80 Triệu

Lên kế hoạch /triển khai/điều hành hoạt động của bộ phận lễ tân tư vấn, đảm bảo duy trì năng suất và dịch vụ khách hàng cao nhất và tuân thủ đúng theo quy trình/quy định của Công ty

Tư vấn khách hàng VIP

Phối hợp với các bộ phận liên quan đáp ứng tốt nhất những yêu cầu giải quyết nhanh của KH,đảm bảo hiệu quả cao trong công tác tư vấn của KH

Chịu trách nhiệm chỉ tiêu doanh thu của Chi nhánh.

Xây dựng cơ sở dữ liệu và quản lý thông tin khách hàng.

Hỗ trợ Giám đốc Chi nhánh trong việc quản lý hoạt động của bộ phận: tham gia tuyển chọn, Phân công công việc, đánh giá kết quả, huấn luyện, kèm cặp đào tạo nâng cao năng lực nhân sự trong bộ phận, ... đảm bảo gắn kết đội ngũ thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Giám đốc chi nhánh

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng các chuyên ngành: Y tế, Kinh tế, Ngoại thương

Kinh nghiệm > 3 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại Bệnh viện Thẩm mỹ; Viện Thẩm mỹ, Spa....

-Thu nhập từ 35 - 80 triệu ++ tùy theo kinh nghiệm và năng lực.

-Thưởng nóng/thưởng hiệu quả cao theo ngày/tháng/quý/năm

-Thưởng các dịp Lễ/Tết, sinh nhật, Tết Trung Thu, 08/03, 20/10, 30/04, 02/09,...

-Hưởng chính sách ưu đãi làm đẹp không giới hạn cho CBNV và người thân

-Chế độ du lịch/nghỉ mát: tối thiểu 01 lần/năm

-Cam kết chế độ phúc lợi: BHXH, BTYT, BHTN, Khám sức khỏe định kỳ, cơm trưa 40,000 đ/ngày, gửi xe...

-Được cấp các trang thiết bị phục vụ công việc: điện thoại/máy tính/ipad/...

-Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn: kiến thức dịch vụ, kỹ năng bán hàng, marketing, kinh doanh...

-Được làm việc trong môi trường sang trọng, trẻ trung, năng động, chuyên nghi

