Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GALACTIC HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Trưởng phòng kinh doanh

Trưởng phòng Kinh doanh chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược, điều hành và giám sát toàn bộ hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản, tập trung vào việc ứng dụng các giải pháp công nghệ số như IoT, AI, Big Data. Đồng thời, phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác để đạt mục tiêu doanh thu, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

NHIỆM VỤ CHI TIẾT

Lập kế hoạch và chiến lược kinh doanh

Xây dựng chiến lược kinh doanh ngắn hạn và dài hạn cho các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực nông thủy sản.

Xác định mục tiêu doanh số, kế hoạch tiếp cận thị trường và phát triển khách hàng mục tiêu.

Phân tích xu hướng thị trường và đề xuất chiến lược cải tiến sản phẩm/dịch vụ phù hợp với nhu cầu thực tế.

Quản lý đội ngũ kinh doanh

Tuyển dụng, đào tạo, và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh, đảm bảo hiệu quả làm việc cao.

Giao chỉ tiêu, giám sát và đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên.

Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh trong việc đàm phán và xử lý các giao dịch phức tạp.

Phát triển khách hàng và đối tác

Tận dụng mối quan hệ rộng trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản để mở rộng mạng lưới khách hàng và đối tác.

Xây dựng, duy trì và phát triển quan hệ với các đối tác chiến lược như hợp tác xã, nhà sản xuất, và các doanh nghiệp liên quan.

Đại diện công ty tham gia các hội thảo, triển lãm chuyên ngành để quảng bá sản phẩm/dịch vụ và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Tư vấn và triển khai giải pháp kinh doanh

Phối hợp với các bộ phận kỹ thuật và vận hành để đảm bảo sản phẩm/dịch vụ công nghệ số đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Tư vấn giải pháp phù hợp cho khách hàng, tập trung vào các lĩnh vực như quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc, tự động hóa và kênh tiêu thụ trực tiếp.

Đảm bảo quá trình triển khai dịch vụ diễn ra đúng tiến độ và chất lượng.

Giám sát và tối ưu hoạt động kinh doanh

Theo dõi, đánh giá hiệu quả kinh doanh và đảm bảo các mục tiêu doanh số được thực hiện đúng tiến độ.

Quản lý ngân sách kinh doanh và tối ưu hóa chi phí bán hàng.

Xử lý các vấn đề phát sinh và đưa ra giải pháp kịp thời.

Báo cáo và cải tiến chiến lược

Báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh, xu hướng thị trường và hiệu quả hoạt động.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Marketing, hoặc lĩnh vực liên quan.

Kinh nghiệm

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, trong đó ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý.

Có mối quan hệ rộng trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản hoặc liên quan.

Kỹ năng chuyên môn

Kỹ năng lập kế hoạch chiến lược, phân tích thị trường và tổ chức công việc xuất sắc.

Kỹ năng lãnh đạo đội nhóm, đàm phán và xây dựng quan hệ hiệu quả.

Hiểu biết về các giải pháp công nghệ ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp và thủy sản.

Tố chất cá nhân

Tư duy chiến lược, sáng tạo và có khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt.

Nhiệt huyết, chủ động và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GALACTIC HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 5 - 6 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

