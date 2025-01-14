Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần kỹ thương Duy Hưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Theo quy định của công ty tại từng thời điểm cụ thể tùy thuộc vào kết quả kinh doanh. Hưởng đầy đủ các chế độ dành cho Người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN,...). Môi trường làm việc công bằng, minh bạch, thân thiện, cởi mở, năng động và trẻ trung. Cơ sở vật chất, công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi, ứng dụng công nghệ. Được đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ Năng Quản lý liên tục, được tham gia các chương trình huấn luyện chuyên nghiệp. Cơ hội thăng tiến trong công việc. Văn, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng trong ngành hàng tự động hóa.

Lập kế hoạch cho phòng kinh doanh, triển khai chiến lược theo từng giai đoạn nhằm đạt được mục tiêu doanh số.

Lên kế hoạch tuyển dụng, đào tạo nhân viên kinh doanh thuộc ngành hàng để đạt được mục tiêu doanh số.

Phối hợp với phòng kỹ thuật để tư vấn sản phẩm và giải quyết các vấn đề kỹ thuật cho khách hàng.

Sắp xếp và tham gia các cuộc gặp gỡ trực tiếp với khách hàng.

Lập dự báo doanh thu theo tháng, quý, năm và đưa ra các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên môn:

Có kiến thức chuyên sâu về các hệ thống điện và tự động hóa, bao gồm Biến Tần AC/DC, Inverter, Motor, MV/LV, bảo vệ, SCADA.

Tốt nghiệp bằng đại học các chuyên ngành Kỹ thuật Điện, Tự động hóa, kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Có 3-5 kinh nghiệm trong lĩnh vực sales và ngành tự động hóa.

Am hiểu về hợp đồng, tài chính, quản lý dự án và có khả năng giải quyết vấn đề hiệu quả.

Khả năng chịu áp lực công việc cao

Kỹ năng mềm:

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình tốt; sử dụng thành thạo tiếng Anh giao tiếp.

Sẵn sàng đi công tác dài ngày để gặp gỡ và chăm sóc khách hàng.

Tại Công ty cổ phần kỹ thương Duy Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 30 - 45 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần kỹ thương Duy Hưng

