Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 200 Triệu

Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land

Mức lương
50 - 200 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
7 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lương cứng từ 12 – 15 triệu/tháng + Quản lý đội nhóm 3

- 10% + %hoa hồng nhân viên + %hoa hồng Sales. Thu nhập 50

- 300tr/tháng, không giới hạn bằng KPI. Sản phẩm pháp lý rõ ràng, có phụ cấp chi phí Marketing cho phòng kinh doanh. Tiếp cận hơn hàng trăm căn nhà trong kho hàng, tại tất cả các quận tại thành phố Hồ Chí Minh. Lộ trình thăng tiến rộng mở, từ quản lý đến lãnh đạo cấp cao. Quyền điều hành, quản lý đội ngũ kinh doanh riêng. Được tham gia vào các quyết định quan trọng trong chiến lược kinh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 50 - 200 Triệu

Trưởng phòng Kinh doanh chịu trách nhiệm xây dựng, triển khai chiến lược kinh doanh và quản lý hoạt động bán hàng nhằm đạt được mục tiêu doanh số và phát triển thị trường của doanh nghiệp.
Lập kế hoạch kinh doanh ngắn hạn và dài hạn phù hợp với mục tiêu của công ty.
Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng để đưa ra các chiến lược phù hợp.
Tuyển dụng, đào tạo, và phát triển nhân viên kinh doanh.
Giám sát và đánh giá hiệu suất làm việc của đội ngũ kinh doanh.
Động viên, khích lệ nhân viên nhằm đảm bảo tinh thần làm việc và đạt hiệu quả cao.
Xây dựng chỉ tiêu doanh số và phân bổ cho từng khu vực cho nhân viên kinh doanh.
Theo dõi và báo cáo tiến độ doanh thu, đề xuất các giải pháp nếu không đạt mục tiêu.
Phát triển và duy trì mối quan hệ với các khách hàng lớn, đối tác chiến lược.
Giải quyết các khiếu nại, thắc mắc từ khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Xây dựng kế hoạch bán hàng phát triển nhân sự cho đội nhóm.
Quản lý, hướng dẫn, tạo động lực, hỗ trợ đội ngũ kinh doanh để đảm bảo hiệu quả công việc và phát triển nhóm.
Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng, tư vấn các sản phẩm mà công ty đang phân phối, hỗ trợ khách hàng hoàn thành giao dịch.
Báo cáo định kỳ kết quả kinh doanh cho Ban Giám đốc.
Tiêu chí đánh giá hiệu quả:
Đạt hoặc vượt chỉ tiêu doanh số đã đề ra.
Hiệu quả quản lý đội ngũ kinh doanh (tỷ lệ giữ chân nhân viên, chất lượng nhân sự).
Mức độ phát triển thị trường, khách hàng mới và duy trì khách hàng cũ.
Báo cáo chính xác, đầy đủ và đúng hạn.

Với Mức Lương 50 - 200 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kinh tế, hoặc các lĩnh vực liên quan.
Có kiến thức sâu rộng về lĩnh vực kinh doanh mà công ty đang hoạt động (ví dụ: bất động sản, bán lẻ, tài chính).
UV đã có trên 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc từng làm leader đội nhóm
Có tinh thần trách nhiệm cao, đam mê bán hàng, nhiệt huyết với nghề.
Ưu tiên có sẵn đội nhóm.
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm tốt.
Am hiểu thị trường, sản phẩm và đối thủ cạnh tranh.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề.
Có khả năng phân tích và lập kế hoạch chiến lược.
Sử dụng thành thạo các công cụ phân tích kinh doanh và phần mềm quản lý.

Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 50 triệu VND - 200 triệu VND
Lương cứng: 12 - 15 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land

Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

