Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần thương mại Hi- Foods làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: cứ 1 năm làm việc tăng thêm 1 ngày phép, đủ 15 ngày thì cứ 3 năm tăng thêm 1 ngày. - Có chế độ phát triển, đào tạo bản thân. - Cung cấp công cụ dụng cụ phục vụ cho công việc,... - Đi du lịch 1 năm/lần, tham gia các hoạt động ngoại khóa hằng quý, hằng năm., Quận 7

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh

1. Công việc quản lý và điều hành:

Lập kế hoạch, lịch làm việc, triển khai kế hoạch, phân công công việc chỉ đạo, phối hợp, giám sát mọi hoạt động hàng ngày theo đúng chức năng và nhiệm vụ của phòng Sales.

Chịu trách nhiệm xây dựng, huấn luyện, đào tạo, quản lý và triển khai điều hành mọi hoạt động hàng ngày của phòng Sales.

Tuyển dụng, đào tạo và phân công nhiệm vụ cho từng nhân viên thuộc phòng Kinh Doanh.

Nhìn nhận và đánh giá năng lực của từng nhân viên.

Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, thuyên chuyển,...đối với nhân viên thuộc phòng Sales.

Xây dựng bảng đánh giá KPIs cho nhân viên thuộc phòng Sales.

Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh và nhiệm vụ được công ty giao và phân công cho phòng Sales.

2. Công việc Bán hàng (Sales):

Định hướng, xây dựng và phát triển các kênh Bán hàng: kênh MT, kênh Online, Khối cửa hàng (Retail và FnB)

Xây dựng, triển khai mô hình kinh doanh, chiến lược Bán hàng: kênh MT, kênh Online, Khối cửa hàng (Retail và FnB)

Tìm kiếm, đàm phán và thỏa thuận giá cả, chính sách bán hàng với các đối tác khách hàng, đơn vị hợp tác, các bên dịch vụ liên quan...

Quản lý giá bán, chi phí, lợi nhuận của các nhóm sản phẩm trên tất cả các kênh bán hàng của Công ty.

Lên kế hoạch và triển khai kế hoạch khuyến mãi trên các kênh bán hàng của Công ty

Thực hiện các công việc quản lý hàng tồn kho của các nhóm sản phẩm trên tất cả các kênh bán hàng của Công ty.

Chịu trách nhiệm hoàn thành các chỉ tiêu của Phòng Sales đã được Giám đốc phòng ban và Ban giám đốc công ty phê duyệt.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh doanh, kinh tế, ngoại thương, thương mại,...

- Kinh nghiệm: 5-8 năm trong lĩnh vực Kinh doanh.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí Quản lý phòng Kinh doanh.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành tiêu dùng nhanh và kênh bán lẻ ( F&b, FMCG, Retail)

- Thành thạo vi tính văn phòng.

- Khả năng lập kế hoạch, tư duy, phân tích và thuyết trình.

- Khả năng quản lý và làm việc nhóm, độc lập.

- Chủ động, cầu tiến, khả năng chịu áp lực trong công việc

Tại Công ty cổ phần thương mại Hi- Foods Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại Hi- Foods

