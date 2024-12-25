Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTM
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTM

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTM

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: BT 25, Handico, 68A Võ Chí Công, Tây Hồ, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các khách hàng hiện tại và mở rộng thị trường với khách hàng mới, xây dựng thương hiệu chuyên nghiệp.
1. Quản lý và triển khai chiến lược kinh doanh bán lẻ:
• Xây dựng chiến lược mở rộng thị trường, tăng doanh số bán lẻ.
2. Quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh bán lẻ:
• Theo dõi, đánh giá hiệu quả kinh doanh tại các cửa hàng và khu vực bán lẻ.
• Đảm bảo doanh số đạt được theo kế hoạch và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của đội ngũ kinh doanh.
3. Quản lý nhân sự:
• Tuyển dụng, đào tạo, và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh bán lẻ.
• Theo dõi, đánh giá hiệu suất làm việc của từng thành viên, từ đó đưa ra kế hoạch hỗ trợ và điều chỉnh phù hợp.
4. Xây dựng và quản lý mối quan hệ khách hàng:
• Phát triển các chương trình chăm sóc khách hàng, gia tăng trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng.
5. Khác:
• Báo cáo định kỳ và đưa ra các ý kiến đóng góp để cải thiện sản phẩm/dịch vụ, phù hợp với nhu cầu thị trường.
• Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2. Kinh nghiệm: 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ, trong đó có ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý, ưu tiên ngành nội thất, thiết kế, xây dựng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTM Thì Được Hưởng Những Gì

• Thời gian làm việc: Thứ 2 – sáng thứ 7 (Sáng: 8h00-12h00, Chiều: 13h00-17h00).
• Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.
• TeamBuilding, lương tháng 13, thưởng lễ, Tết, hiếu hỷ, ...
• Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, đào tạo chuyên môn, phát triển bản thân.
• Môi trường làm việc thân thiện, năng động, trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 76A Út Tịch, P.4, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

