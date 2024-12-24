Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH thời trang ANIMA Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 59 ngõ 5 Láng Hạ, Ba Đình, Quận 5

HOÀN THÀNH DOANH SỐ ĐƯỢC GIAO, CHỊU TRÁCH NHIỆM TẠO RA NHIỀU KÊNH CHUYỂN ĐỔI KHÁCH, PHÂN BỔ CÔNG VIỆC CHO PHÒNG KINH DOANH, THEO DÕI BÁO CÁO VÀ CHỈ ĐẠO KỊP THỜI CỦA ĐƠN HÀNG ĐẢM BẢO THỰC HIỆN ĐÚNG NHỮNG GÌ CAM KẾT VỚI KH TRONG HỢP ĐỒNG ĐÃ KÝ.

Đi gặp KH liên tục chuyển đổi KH cao nhất , Thực hiện doanh số quý, năm theo quy định của công ty

Tăng Cường hiện diện Offline các Kênh có KH và tăng cường phát triển Quan hệ, CSKH tiềm năng: Thầu, dự án, Quan hệ, ...

Kết Hợp với kế toán đưa ra nhưng Phương án SP phù hợp với KH hơn nữa : nghiên cứu phân tích thị trường cần gì?

Tham gia đào tạo đội nhóm Kinh Doanh, lựa chọn người Xuất Sắc đào tạo kỹ hơn giao việc đi PTKH

Lập Kế hoạch triển khai chuyển đổi KH hàng tuần, nhận báo cáo từ NV KINH DOANH thực thi bên dưới, tổng hợp doanh số cho BGD nắm tình hình

Kinh nghiệm > 3 năm ở vị trí tương đương; Đã từng làm trong lĩnh vực kinh doanh B2B mặt hàng đồng phục, may mặc (bắt buộc).

Có sẵn danh sách / tập khách hàng tiềm năng;

Giới tính: Nam/ Nữ. Sức khỏe tốt;

Tốt nghiệp trình độ Đại học;

Thành thạo tin học;

Chính thực thẳn thắn, có thể truyền động lực, cam kết minh bạch;

Giỏi kỹ năng đàm phán, thuyết trình, giao việc, giám sát;

Giỏi máy tính: Excel, Power point...

Lương cơ bản 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ, thỏa thuận theo năng lực.

Công ty trang bị các phương tiện làm việc chính: Điện thoại, máy vi tính, văn phòng phẩm.

Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty.

Lao động được tham gia bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định của công ty và của luật lao động

Hưởng chế độ phép tháng, phép năm, nghỉ lễ hàng năm theo quy định của luật lao động.

Tham gia các hoạt động văn hóa sinh hoạt (offline, Party, chúc mừng sinh nhật, tổ chức du lịch...)

Được đề xuất và công ty tạo điều kiện tham gia các hoạt động đào tạo nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, phát triển lộ trình nghề nghiệp và thăng tiến

Phụ cấp xăng xe + điện thoại

Doanh số quý, năm.

