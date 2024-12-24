Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH thời trang ANIMA Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty TNHH thời trang ANIMA Việt Nam
- Hồ Chí Minh: Số 59 ngõ 5 Láng Hạ, Ba Đình, Quận 5
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
HOÀN THÀNH DOANH SỐ ĐƯỢC GIAO, CHỊU TRÁCH NHIỆM TẠO RA NHIỀU KÊNH CHUYỂN ĐỔI KHÁCH, PHÂN BỔ CÔNG VIỆC CHO PHÒNG KINH DOANH, THEO DÕI BÁO CÁO VÀ CHỈ ĐẠO KỊP THỜI CỦA ĐƠN HÀNG ĐẢM BẢO THỰC HIỆN ĐÚNG NHỮNG GÌ CAM KẾT VỚI KH TRONG HỢP ĐỒNG ĐÃ KÝ.
Đi gặp KH liên tục chuyển đổi KH cao nhất , Thực hiện doanh số quý, năm theo quy định của công ty
Tăng Cường hiện diện Offline các Kênh có KH và tăng cường phát triển Quan hệ, CSKH tiềm năng: Thầu, dự án, Quan hệ, ...
Kết Hợp với kế toán đưa ra nhưng Phương án SP phù hợp với KH hơn nữa : nghiên cứu phân tích thị trường cần gì?
Tham gia đào tạo đội nhóm Kinh Doanh, lựa chọn người Xuất Sắc đào tạo kỹ hơn giao việc đi PTKH
Lập Kế hoạch triển khai chuyển đổi KH hàng tuần, nhận báo cáo từ NV KINH DOANH thực thi bên dưới, tổng hợp doanh số cho BGD nắm tình hình
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có sẵn danh sách / tập khách hàng tiềm năng;
Giới tính: Nam/ Nữ. Sức khỏe tốt;
Tốt nghiệp trình độ Đại học;
Thành thạo tin học;
Chính thực thẳn thắn, có thể truyền động lực, cam kết minh bạch;
Giỏi kỹ năng đàm phán, thuyết trình, giao việc, giám sát;
Giỏi máy tính: Excel, Power point...
Tại Công ty TNHH thời trang ANIMA Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Công ty trang bị các phương tiện làm việc chính: Điện thoại, máy vi tính, văn phòng phẩm.
Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty.
Lao động được tham gia bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định của công ty và của luật lao động
Hưởng chế độ phép tháng, phép năm, nghỉ lễ hàng năm theo quy định của luật lao động.
Tham gia các hoạt động văn hóa sinh hoạt (offline, Party, chúc mừng sinh nhật, tổ chức du lịch...)
Được đề xuất và công ty tạo điều kiện tham gia các hoạt động đào tạo nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, phát triển lộ trình nghề nghiệp và thăng tiến
Phụ cấp xăng xe + điện thoại
Doanh số quý, năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thời trang ANIMA Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
