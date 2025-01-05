Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH X.E.X GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 10 - 20 triệu VNĐ. Chính sách công ty + Thưởng KPI doanh số. Hỗ trợ chi phí tiếp khách + Xe ô tô công tác. Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp cao. Được hỗ trợ chi phí đi lại và công tác phí. Được đào tạo và cập nhật kiến thức thường xuyên về các sản phẩm mới. Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật lao động.

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Mục tiêu công việc:

Đảm bảo doanh số và phát triển thị phần sản phẩm của TEIN Việt Nam tại khu vực TP. HCM và các tỉnh phía Nam.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với đại lý, khách hàng tiềm năng và đối tác chiến lược.

Phát triển các kế hoạch kinh doanh dài hạn, thúc đẩy nhận diện thương hiệu và gia tăng sự tin cậy từ khách hàng.

2. Trách nhiệm chính:

Phát triển kinh doanh:

Lập kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh phù hợp từng khu vực.

Tìm kiếm, đàm phán và ký kết hợp đồng với các đại lý, showroom ô tô, trung tâm phụ kiện.

Đề xuất chương trình thúc đẩy doanh số.

Đánh giá thị trường, phân tích xu hướng tiêu dùng và báo cáo trực tiếp với Ban Giám đốc.

Quản lý vận hành khu vực:

Quản lý đội ngũ nhân sự kinh doanh tại TP. HCM và các tỉnh lân cận.

Hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến đại lý, khách hàng và đối tác.

Phối hợp với các bộ phận kho vận để đảm bảo nguồn cung hàng hóa kịp thời.

Xây dựng thương hiệu và phối hợp Marketing:

Tổ chức workshop, sự kiện giới thiệu sản phẩm và trải nghiệm thực tế.

Đảm bảo hệ thống đại lý trưng bày sản phẩm đúng tiêu chuẩn của công ty.

Thu thập phản hồi thị trường để cải thiện sản phẩm và dịch vụ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng (ưu tiên ngành ô tô).

Kinh nghiệm:

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong ngành kinh doanh phụ tùng ô tô hoặc lĩnh vực liên quan.

Kinh nghiệm quản lý đội nhóm kinh doanh sỉ và phát triển doanh số thị trường.

Khả năng lãnh đạo, đàm phán và xây dựng mối quan hệ với đại lý, đối tác.

Kỹ năng ngoại giao tốt, kinh nghiệm trong ngành ô tô, phụ tùng, phụ kiện ô tô.

Năng lực lập kế hoạch, quản lý đội nhóm và giải quyết vấn đề linh hoạt.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng đi công tác tại các tỉnh lân cận.

Khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH X.E.X GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 10 - 20 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH X.E.X GROUP

