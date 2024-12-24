Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH HUNUFA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH HUNUFA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Công Ty TNHH HUNUFA
Ngày đăng tuyển: 24/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/01/2025
Công Ty TNHH HUNUFA

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty TNHH HUNUFA

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 168

- 170

- 172

- 174 Đường số 34, Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP.HCM, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Lập kế hoạch kinh doanh và phát triển chiến lược tiếp thị để tăng doanh số bán hàng
Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh, bao gồm tuyển dụng, đào tạo và đánh giá hiệu suất làm việc
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, đối tác và các đại lý phân phối
Theo dõi thị trường và nắm bắt xu hướng, đề xuất các giải pháp kinh doanh mới để nâng cao hiệu quả kinh doanh
Thực hiện các hoạt động báo cáo và phân tích kinh doanh để đánh giá và cải thiện hiệu suất
Chịu trách nhiệm mục tiêu doanh thu được giao.
Nguyên cứu thị trường, khách hàng

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý kinh doanh trong lĩnh vực bán buôn hoặc lĩnh vực liên quan
Kiến thức sâu về thị trường bán buôn , xu hướng ngành và các chuẩn mực chất lượng sản phẩm
Kỹ năng lãnh đạo mạnh mẽ và khả năng quản lý nhóm
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt
Khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng tốt
Sẵn sàng làm việc độc lập và có khả năng làm việc dưới áp lực cao
Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm liên quan

Tại Công Ty TNHH HUNUFA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập được thỏa thuận theo năng lực và được trao đổi kỹ trong quá trình phỏng vấn từ 15-35tr/tháng
Được hưởng lễ, tháng 13, sinh nhật, hiếu hỷ, và các chế độ khác theo quy định
Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động
Môi trường làm việc thân thiện, bền vững được đào tạo để phát huy hết năng lực bản thân, có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH HUNUFA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH HUNUFA

Công Ty TNHH HUNUFA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô M19A, đường số 7, KCN Hải Sơn mở rộng (GD 3+4), Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

