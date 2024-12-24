Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH HUNUFA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty TNHH HUNUFA
- Hồ Chí Minh: 168
- 170
- 172
- 174 Đường số 34, Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP.HCM, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Lập kế hoạch kinh doanh và phát triển chiến lược tiếp thị để tăng doanh số bán hàng
Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh, bao gồm tuyển dụng, đào tạo và đánh giá hiệu suất làm việc
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, đối tác và các đại lý phân phối
Theo dõi thị trường và nắm bắt xu hướng, đề xuất các giải pháp kinh doanh mới để nâng cao hiệu quả kinh doanh
Thực hiện các hoạt động báo cáo và phân tích kinh doanh để đánh giá và cải thiện hiệu suất
Chịu trách nhiệm mục tiêu doanh thu được giao.
Nguyên cứu thị trường, khách hàng
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kiến thức sâu về thị trường bán buôn , xu hướng ngành và các chuẩn mực chất lượng sản phẩm
Kỹ năng lãnh đạo mạnh mẽ và khả năng quản lý nhóm
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt
Khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng tốt
Sẵn sàng làm việc độc lập và có khả năng làm việc dưới áp lực cao
Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm liên quan
Tại Công Ty TNHH HUNUFA Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng lễ, tháng 13, sinh nhật, hiếu hỷ, và các chế độ khác theo quy định
Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động
Môi trường làm việc thân thiện, bền vững được đào tạo để phát huy hết năng lực bản thân, có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH HUNUFA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI