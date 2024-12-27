Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỌP BEO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỌP BEO
- Hồ Chí Minh: Số E38, Đường C3, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Xây dựng và triển khai kế hoạch nhân sự và làm việc cho team.
Quản lý, đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên.
Lên quy trình quản lý, đào tạo và phát triển kỹ năng nhân viên.
Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tư vấn và làm việc của nhân viên.
Chịu trách nhiệm về doanh số của các thành viên trong Phòng/Nhóm theo tuần, tháng, quý, năm.
Tiếp nhận đào tạo cho nhân viên mới.
Tìm kiếm Nhà cung cấp/Nguồn hàng (đơn vị sản xuất, nhà phân phối, đại lý, cửa hàng,...)
Báo cáo kết quả hoạt động của team định kỳ lên Giám Đốc.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên ứng tuyển quản lý đã có kinh nghiệm dẫn dắt đội, nhóm kinh doanh.
Có kinh nghiệm đi thị trường, kinh doanh, tiếp thị sản phẩm
Kỹ năng giao tiếp tốt, yêu thích làm việc với khách hàng
Am hiểu về marketing online
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỌP BEO Thì Được Hưởng Những Gì
Hoa hồng 86,4% trên lợi nhuận thương mại đạt được.
Không giới hạn số lượng nhà cung cấp, sản phẩm và khu vực quản lý.
Chủ động trong công việc, không giới hạn thời gian và không gian làm việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động, cơ hội thăng tiến trong công việc.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp ổn định, lâu dài
Chế độ đãi ngộ cấp quản lý
Thưởng các dịp lễ: (01/01, 08/03, 30/04, 02/09, 20/10,)
Được thưởng các chế độ khác theo quy định của công ty.
Phụ cấp ngoài giờ, Phụ cấp công tác liên quan đến công việc
Hưởng các chế độ BHYT, BHXH theo quy định nhà nước
Chế độ du lịch nghỉ mát hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỌP BEO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
