Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Flexhouse làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 101 Bưng Ông Thoàn, P.Phú Hữu, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Do nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, Flexhouse VN là công ty chuyên về phụ kiện nội thất thông minh cần tuyển dụng một Trưởng phòng Kinh doanh nhằm điều hành phòng kinh doanh đạt nhiệm vụ mục tiêu doanh số và lợi nhuận của phòng. Cụ thể, trưởng phòng kinh doanh sẽ đảm nhận các nhiệm vụ sau:

Phối hợp Ban giám đốc xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh bao gồm các mục tiêu, kế hoạch hành động cụ thể cho từng giai đoạn.

Quản lý và điều phối hoạt động kinh doanh bao gồm: quản lý đội ngũ nhân viên, khách hàng, chất lượng sản phẩm và dịch vụ cung cấp khách hàng và các kênh bán thương mại điện tử

Làm việc với các bên để điều phối việc đặt hàng, phản hồi chất lượng sản phẩm và giao hàng đảm bảo nhất quán hiệu quả giữa các bộ phận

Làm việc với Phòng Marketing để đưa ra các phương án triển khai tiếp thị hiệu quả đến từng đối tượng khách hàng và ngành hàng khác nhau

Phối với hợp phòng kế toán nhân sự để xây dựng ngân sách, kế hoạch đào tạo tuyển dụng, xây dựng qui chế, chính sách hoa hồng..

Trưởng phòng kinh doanh sẽ chịu trách nhiệm phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của phòng kinh doanh. Từ đó, đưa ra các giải pháp để cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Đàm phán, hợp tác với các đối tác: Trưởng phòng kinh doanh sẽ chịu trách nhiệm đàm phán, hợp tác với các đối tác để phát triển hoạt động kinh doanh của phòng kinh doanh.

Yêu Cầu Công Việc

Tuổi: 25-35 tuổi

Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Quản trị kinh doanh,...

Yêu thích công việc liên quan đến nội thất, trang trí

Có kiến thức về thương mại điện tử

Kinh nghiệm: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, trong đó có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý đội nhóm ít nhất 10 người. Ưu tiên đã từng điều hành đội nhóm bán hàng nội thất và phụ kiện nội thất

Yêu cầu kỹ năng:

Kiến thức về kỹ năng sử dụng công nghệ (Web, CRM)

Kỹ năng về phân tích dữ liệu

Kiến thức về ngoại ngữ

Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Flexhouse Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Lương cứng +Thâm niên + thưởng kết quả kinh doanh

Lương cơ bản từ 15-17 triệu

Thưởng theo hiệu quả công việc bao gồm: Thưởng nóng, Thưởng Quý và Năm

Trưởng phòng Kinh doanh được hưởng chính sách hoa hồng từ doanh số Phòng khai thác

Du lịch năm và team building hàng tháng

Được chủ động và thực quyền điều hành đội nhóm

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Flexhouse

