Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SIG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SIG
Ngày đăng tuyển: 24/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SIG

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SIG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 2, Tòa văn phòng Happy Office, 793 /49/1 Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh:
Quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh
Xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu doanh số theo từng giai đoạn.
Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và xác định phân khúc khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực nội thất cao cấp.
Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh để đảm bảo hiệu quả công việc và sự hài lòng của khách hàng.
Phát triển chiến lược Marketing:
Phát triển chiến lược Marketing
Xây dựng và triển khai các chiến lược Marketing nhằm tăng nhận diện thương hiệu SIG và thúc đẩy doanh số.
Đề xuất các chương trình quảng cáo, PR, digital marketing (SEO, SEM, social media) để tiếp cận khách hàng mục tiêu (villa, căn hộ cao cấp).
Quản lý nội dung và hình ảnh thương hiệu trên các kênh truyền thông của công ty.
Quản lý quan hệ khách hàng:
Quản lý quan hệ khách hàng
Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, đối tác, và mở rộng tệp khách hàng mới.
Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng từ giai đoạn tư vấn đến sau khi hoàn thiện dự án.
Xử lý các khiếu nại hoặc phản hồi của khách hàng một cách chuyên nghiệp.
Phân tích và báo cáo:
Phân tích và báo cáo
Theo dõi và đánh giá hiệu quả các hoạt động kinh doanh và marketing, từ đó đề xuất các giải pháp cải tiến.
Lập báo cáo định kỳ về tình hình doanh thu, và các chỉ số đo lường hiệu quả khác KPIs

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan.
Trình độ
Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kinh doanh và Marketing, trong đó ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý, ưu tiên ngành nội thất, kiến trúc
Kinh nghiệm
Kỹ năng
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm.
Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý ngân sách.
Hiểu biết sâu về các công cụ và chiến lược marketing, đặc biệt là digital marketing.
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán xuất sắc.
Yêu cầu khác
Tư duy chiến lược, sáng tạo và có khả năng ra quyết định nhanh chóng.
Chính trực, kỷ luật và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SIG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn (Lương cơ bản + thưởng theo doanh số).
Cơ hội tham gia các chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng lãnh đạo.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SIG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SIG

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SIG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Happy, 793/49/1 Trần Xuân Soạn, P.Phú Thuận, Q.7, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

