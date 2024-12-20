Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA ĐÔNG NAM Á- CHI NHÁNH HÀ NỘI 1 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 75 Hoàng Văn Thụ, P15, Quận Phú Nhuận, TP. HCM, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển mạng lưới khách hàng, đối tác và mở rộng thị trường kinh doanh.

Xây dựng chiến lược kinh doanh và chăm sóc khách hàng hiệu quả.

Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh để lập kế hoạch và tăng trưởng doanh số.

Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên phòng kinh doanh.

Phân công, theo dõi và đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên.

Báo cáo kết quả kinh doanh, đề xuất cải tiến với cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bất động sản, bảo hiểm...

Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý đội nhóm, giải quyết vấn đề tốt.

Am hiểu về các kỹ năng bán hàng, chốt sale, phân tích thị trường.

Có khả năng tổ chức, đào tạo, phát triển nhân viên.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA ĐÔNG NAM Á- CHI NHÁNH HÀ NỘI 1 Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm đầy đủ, nghỉ phép 12 ngày/năm.

Phụ cấp chức vụ, chuyên cần, xăng xe, điện thoại.

Thưởng KPIs cá nhân & đội nhóm, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung:

Đồng nghiệp thân thiện, sếp tâm lý, đội ngũ lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm.

Hoạt động ngoại khóa:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA ĐÔNG NAM Á- CHI NHÁNH HÀ NỘI 1

