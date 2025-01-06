Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH Cửa Phú Mỹ Hưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Cửa Phú Mỹ Hưng
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/02/2025
Công Ty TNHH Cửa Phú Mỹ Hưng

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty TNHH Cửa Phú Mỹ Hưng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cơ sở vật chất đầy đủ, đồng nghiệp thân thiện, Cơ hội thăng tiến cao trong công việc., Quận 12

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng chính sách, quy trình làm việc phòng kinh doanh.
Quản lý đội ngũ kinh doanh.
Tuyền dụng, đào tạo nhân viên kinh doanh.
Quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh.
Quản lý và mở rộng hệ thống khách hàng.
Chịu trách nhiệm hiệu quả kinh doanh của phòng.
Báo cáo công việc.
Các công việc khác được phân công từ cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong ngành cửa nhôm kính, đặc biệt ưu tiên đã làm qua hệ Civro, Maxpro, LV, Fuman,....Hoặc có chuyên môn - chuyên ngành về kỹ thuật, thiết kế, kỹ sư, kiến trúc, nội - ngoại thất là ưu tiên nhận việc ngay.
Kỹ năng xây dựng chiến lược kinh doanh, quản lý đội nhóm.
Năng động, chuyên nghiệp - phù hợp kinh doanh sản phẩm cao cấp.

Tại Công Ty TNHH Cửa Phú Mỹ Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 14 - 18 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cửa Phú Mỹ Hưng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Cửa Phú Mỹ Hưng

Công Ty TNHH Cửa Phú Mỹ Hưng

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 637/10/46 Hà Huy Giáp, Thạnh Xuân, Quận 12, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

