Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 23/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/01/2025
Trưởng phòng kinh doanh

Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 402 Nguyễn Thị Minh Khai, Phương 5, Quận 3, Quận 3, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Các sản phẩm của Công ty:
Dịch vụ VOIP/ Vas/ Truyền dẫn/ 1900/ 1800
Bất động sản
Thiết bị điện, xây lắp
Trang thiết bị mạng
Các SPDV khác (trao đổi chi tiết khi PV)
Công việc chính:
Lập kế hoạch tăng trưởng kinh doanh, đẩy số theo quý, theo tháng, theo nhu cầu thực tế/ kế hoạch được giao.
Xây dựng, quản lý, đào tạo & giám sát nghiệp vụ cho đội ngũ nhân sự team Sales. Chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động của team.
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng trong khu vực.
Triển khai chương trình phù hợp cho từng khách hàng mục tiêu.
Thường xuyên nghiên cứu, đánh giá thị trường & đề xuất phương án phát triển sản phẩm/ chính sách đẩy mạnh doanh số,...
Báo cáo chỉ số và hiệu quả công việc theo yêu cầu, kế hoạch công việc tháng - quý, project, campaign
Các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên tại các vị trí tương đương
Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kinh doanh,...
Hiểu sâu quy trình kinh doanh
Có khả năng dẫn dắt & phát triển đội nhóm
Nhanh nhẹn, có tư duy logic & nhạy bén với thị trường

Tại Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 20 - 50tr gồm 20 - 30tr LCB + % hoa hồng
Hỗ trợ gửi xe
Tham gia BHXH, khám sức khỏe định kỳ, BHSK
Thưởng các ngày lễ/ tết/ lương tháng 13
Tham gia các chương trình teambuilding/ du lịch,...
Được đào tạo bài bản, lộ trình thăng tiến lên các vị trí Giám đốc Kinh doanh khi đạt yêu cầu về doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Khu CNC Hoà Lạc, Hà Nội

