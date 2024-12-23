Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội
- Hà Nội: 402 Nguyễn Thị Minh Khai, Phương 5, Quận 3, Quận 3, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu
Các sản phẩm của Công ty:
Dịch vụ VOIP/ Vas/ Truyền dẫn/ 1900/ 1800
Bất động sản
Thiết bị điện, xây lắp
Trang thiết bị mạng
Các SPDV khác (trao đổi chi tiết khi PV)
Công việc chính:
Lập kế hoạch tăng trưởng kinh doanh, đẩy số theo quý, theo tháng, theo nhu cầu thực tế/ kế hoạch được giao.
Xây dựng, quản lý, đào tạo & giám sát nghiệp vụ cho đội ngũ nhân sự team Sales. Chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động của team.
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng trong khu vực.
Triển khai chương trình phù hợp cho từng khách hàng mục tiêu.
Thường xuyên nghiên cứu, đánh giá thị trường & đề xuất phương án phát triển sản phẩm/ chính sách đẩy mạnh doanh số,...
Báo cáo chỉ số và hiệu quả công việc theo yêu cầu, kế hoạch công việc tháng - quý, project, campaign
Các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo.
Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kinh doanh,...
Hiểu sâu quy trình kinh doanh
Có khả năng dẫn dắt & phát triển đội nhóm
Nhanh nhẹn, có tư duy logic & nhạy bén với thị trường
Tại Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ gửi xe
Tham gia BHXH, khám sức khỏe định kỳ, BHSK
Thưởng các ngày lễ/ tết/ lương tháng 13
Tham gia các chương trình teambuilding/ du lịch,...
Được đào tạo bài bản, lộ trình thăng tiến lên các vị trí Giám đốc Kinh doanh khi đạt yêu cầu về doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội
