Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Dịch vụ Visa Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 55 Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

- Lập kế hoạch kinh doanh.

- Trưc tiếp điều hành nhân viên cũng như công việc của phòng sales.

- Hướng dẫn, đào tạo team member

- Chịu trách nhiệm trước công ty về tình hình hoạt động của phòng.

- Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu thực hiện visa du lịch đi các nước, công văn nhập cảnh, gia hạn visa, giấy phép lao động cho khách nước ngoài... (Tất cả các kênh thông tin: công ty nước ngoài, đối tác, quan hệ bạn bè, facebook...)

- Phân phối công việc và điều hành cấp dưới để hoàn thành các công việc liên quan tới điều hành và tư vấn visa để không làm chậm tiến độ công việc của khách hàng

- Tư vấn cho khách hàng qua điện thoại, email, trực tiếp ...có nhu cầu về xin visa Du học, du lịch, thăm thân, định cư , tour các nước như: Anh Quốc, Australia, Hoa Kỳ, Canada, Singapore, New Zealand, Châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bạn, Trung Quốc........vv

- Lập báo cáo cho ban giám đốc về kết quả công việc của bộ phận.

- Thường xuyên cập nhật các thông tin về visa của Lãnh sự quán.

- Phản hồi thông tin và các thắc mắc của khách hàng trong phạm vi công việc.

- Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ và báo phí.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao Đằng,Đại học trở lên

- Nam/Nữ có ngoài hình ưa nhìn.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sales ngành dịch vụ ít nhất 2 năm

- Có kinh nghiệm ở vị trí trưởng phòng Visa là một lợi thế

- Có tư duy, tố chất lãnh đạo

- Có khả năng tổ chức, triển khai công việc một cách độc lập và quản lý thời gian tốt.

- Thực sự đam mê kinh doanh & Nhiệt huyết và kiên trì.

- Nhiệt tình, trung thực, cẩn thận có tâm với nghề và muốn gắn bó cùng công ty phát triển lâu dài.

- Khả năng tổng hợp thông tin, đánh giá

- Khả năng giao tiếp và thiết lập mối quan hệ.

- Khả năng thuyết phục khách hàng, đàm phán với đối tác

- Cẩn thận, sắp xếp các công việc một cách khoa học

- Chịu được áp lực trong công việc.

Quyền Lợi

Thu nhập:

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 - 50 triệu VND

Lương cứng: 10 - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Quyền lợi

Lương cứng + hoa hồng + các chế độ thưởng của công ty

Thưởng tháng lương thứ 13 + hiệu quả làm việc vào cuối năm tài chính;

Thưởng dịp tết (tết dương và tết âm), dịp lễ (30/04 - 1/5; 2/9; Trung thu...) tổ chức sinh nhật, hiếu – hỷ...;

Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ ốm/nghỉ chế độ thai sản/hiếu hỷ... theo Luật Lao động.

Tham gia BHXH,BHYT,BHNT theo quy định nhà nước

Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, thân thiện, chuyên nghiệp và liên tục cải tiến

Công ty cung cấp thiết bị làm việc ( Máy tính/Laptop; Điện thoại)

Tham gia công tác lâu dài với doanh nghiệp và phát triển công việc theo lộ trình thăng tiến.

Du lịch hàng năm, teambuilding, event.

Các phúc lợi khác theo chính sách của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

