Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ Phần Giải Pháp Kết Nối Số làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thu nhập hấp dẫn, thoả thuận theo năng lực + thưởng hiệu quả kinh doanh. Thưởng tháng 13, thưởng lễ Tết, xét tăng lương định kỳ hàng năm. Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của Nhà nước. Hoạt động team building, Year - end party, môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động. Cơ hội thăng tiến, đào tạo phát triển chuyên môn và kỹ năng., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng, đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp với mục tiêu từng tháng, quý, năm

Tổ chức bộ máy hoạt động và quản lý toàn bộ nhân sự thuộc BP kinh doanh: tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự; xây dựng mục tiêu và KPIs, kiểm soát công việc và đánh giá; đề xuất các quyết định khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm... nhân sự theo quy chế Công ty.

Xây dựng mục tiêu và tổ chức thực hiện hoạt động tìm kiếm, phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng, chăm sóc, phát triển khách hàng

Thu hồi công nợ

Phối hợp với Phòng Marketing xây dựng chiến dịch kinh doanh, quảng bá hình ảnh công ty đáp ứng chỉ tiêu kinh doanh. Lên kế hoạch mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng mới thông qua các nguồn thông tin khác nhau

Đề xuất Ban Lãnh đạo các giải pháp nhằm xây dựng, phát triển thương hiệu công ty.

Chịu trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh trước GĐKD, Ban Lãnh Đạo.

Thực hiện các công việc khác dưới sự phân công của Ban Lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế hoặc các lĩnh vực liên quan.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng/Tổ trưởng Kinh doanh.

Kinh nghiệm trong ngành xây dựng, vật liệu xây dựng là lợi thế.

Am hiểu về hoạt động kinh doanh, quy trình bán hàng, chăm sóc khách hàng.

Có kiến thức cơ bản về Marketing & phát triển thị trường.

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm hiệu quả.

Tư duy chiến lược, linh hoạt, nhạy bén, thích nghi tốt.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán, ra quyết định, phân tích báo cáo.

Khả năng lập kế hoạch, tổ chức và đào tạo nhân sự.

Tại Công ty Cổ Phần Giải Pháp Kết Nối Số Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Giải Pháp Kết Nối Số

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin