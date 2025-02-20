Tuyển Trưởng phòng kinh doanh One Mount làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 50 Triệu

OneHousing (One Mount Real Estate) - Công ty thành viên thuộc Tập đoàn One Mount Group, một thành viên thuộc hệ sinh thái chiến lược Techcombank và Masterise Homes.

OneHousing triển khai mảng chuyển nhượng BĐS mạnh mẽ tại khu vực Hà Nội, đặc biệt là các CĐT như Masterise Homes, Vinhomes và MIK. Trong tháng 3, OneHousing chiêu mộ 2 vị trí Trưởng phòng kinh doanh BĐS tại Ocean Park và Smart City!

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Xây dựng kế hoạch triển khai bán hàng thứ cấp chuyển nhượng/ sơ cấp dự án theo nguồn hàng của công ty.

- Quản lý hoạt động bán hàng, xây dựng lực lượng bán và mạng lưới cộng tác viên bán hàng

- Triển khai thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh đảm bảo doanh số theo KPIs được giao.

- Báo cáo doanh thu, chi phí và dự báo thực tế cho Tổng Giám đốc.

Địa điểm làm việc:

- S3.03 Phân khu Sapphire, Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội

- Hải Đăng 3 - 86 - Đường Biển Hồ - Vinhomes Ocean Park 1, Gia Lâm, Hà Nội