Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH INDOCHINA TRAVEL EXPERT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương cứng 15 - 20tr, thử việc 2 tháng 85% Hoa hồng quản lý đội ngũ (% lợi nhuận của toàn bộ team sales đem lại) Hoa hồng cá nhân (nhận hoa hồng cá nhân theo chế độ của nhân viên sales với các tour mình trực tiếp bán) Lương tháng 13, team building Các chế độ khác trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn, Quận Hai Bà Trưng

Tổng quan Công ty:

Công ty đã có kinh nghiệm 3 năm trong ngành inbound, số lượng nhân viên hiện tại khoảng 30 nhân viên. Thị trường chính là Ấn Độ. Tỷ lệ 80% là B2B và 20% là B2C (năm 2024 công ty có phát triển bộ phận marketing và đến thời điểm hiện tại lượng request hàng ngày từ 30-50 request). Công ty cũng chia thành 02 bộ phận rõ ràng là B2B và B2C.

Mong muốn:

Hiện tại chúng tôi muốn tìm kiếm ứng viên có năng lực về quản trị đội ngũ để ổn định, phát triển team sales và nâng hiệu quả của team sales tốt hơn.

Quản lý và điều hành đội ngũ sales tour inbound.

Xây dựng và triển khai các chiến lược bán hàng hiệu quả.

Đảm bảo đạt được chỉ tiêu doanh số được giao.

Tìm kiếm và phát triển các mối quan hệ với đối tác, đại lý du lịch.

Tham gia vào các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho ban lãnh đạo.

Có kinh nghiệm về quản lý team sales inbound từ 1-3 năm

Có chuyên môn inbound đồng thời có năng lực về công tác quản lý và phát triển team sales

Có trách nhiệm cao với công việc và với đội ngũ

Có ý thức xây dựng văn hóa phòng sales theo định hướng văn hóa của doanh nghiệp cởi mở, hiệu quả

Đã làm việc tại vị trí tương đương (TPKD hoặc Sales Leader) là một lợi thế

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 15 - 20 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

