Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT HAGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 15 - 20 triệu đồng + Lương doanh thu+ thưởng) Hưởng chế độ quyền lợi theo quy định và kết quả hoạt động kinh doanh Công ty. Có môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân; Chế độ BHXH, BHYT theo quy định Thưởng % hiệu quả theo từng dự án, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

1. Lập kế hoạch kinh doanh

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để xây dựng kế hoạch kinh doanh ngắn và dài hạn.

- Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh để đề xuất các chiến lược kinh doanh hiệu quả.

2. Phát triển và quản lý đội ngũ kinh doanh

- Tuyển dụng, đào tạo, quản lý đội ngũ kinh doanh

- Thiết lập mục tiêu khách hàng, doanh số tháng/quý/năm

- Theo dõi, hỗ trợ, đánh giá hiệu suất công việc đội ngũ

3. Xây dựng, phát triển hệ thống Khách hàng

- Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với khách hàng mới

- Tư vấn, đàm phán, ký kết đơn hàng

- Xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến đơn hàng, khách hàng

4. Tham gia các hoạt động sự kiện quảng bá thương hiệu offline

5. Các công việc khác theo yêu cầu trực tiếp từ Ban điều hành.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý, đặc biệt các ngành nghề xây dựng, kiến trúc, nội thất, bất động sản là 1 lợi thế…

- Có kỹ năng làm việc và thuyết phục khách hàng

- Có khả năng làm việc chủ động,có tinh thần trách nhiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT HAGO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 - 30 triệu VND

Lương cứng: 15 - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT HAGO

