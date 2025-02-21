Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: "Gặp nhau là phải cười – Chào nhau bằng nụ cười" - Tại MKT Con người phù hợp là quan trọng nhất. - Chúng tôi Chọn tập thể, không chọn cá nhân., Quận Thanh Xuân

- Nắm vững kỹ thuật bán hàng đặc biệt là Telesales

- Biết cách quản lý và push sales đa kênh : Telesales, Inbox check, Market sales,....

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh sản phẩm phần mềm Marketing

- Khảo sát thị trường, đối thủ cạnh tranh từ đó xây dựng kế hoạch phát triển thị trường phù hợp

- Training và dẫn dắt, truyền lửa cho các thành viên trongTeam

- Update sales script thường xuyên để hấp dẫn nhiều khách hàng tiềm năng hơn.

- Duy trì đội ngũ nhân sự Phòng kinh doanh từ 5 - 10 chuyên viên kinh doanh

- Đào tạo và huấn luyện nghiệp vụ, kỹ năng cơ bản cho chuyên viên

- Thiết kế các chương trình chạy sales khác nhau (workshop,digital marketing,physical store visit, market sales,...) để đạt KPI của tháng/ Quý/ Năm.

- Thực hiện báo cáo định kỳ cho Giám đốc.

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí Sale leader, ưu tiên có kinh nghiệm tại các công ty phần mềm, website, thương mại điện tử, logictis,....hoặc các ngành có liên quan

- Từng dẫn dắt đội ngũ nhân viên kinh doanh từ 10 người trở lên

- Hiểu biết về cách thức và mô hình tổ chức hệ thống call center, telesale

- Đam mê trong lĩnh vực kinh doanh, có kinh nghiệm hay hiểu biết về thương mại điện tử là một lợi thế.

- Chịu được áp lực công việc. Có khả năng thuyết trình và khai thác khách hàng đa kênh

- Tự tin vào khả năng giao tiếp của bản thân mình.

- Có khả năng xây dựng và phát triển quan hệ đối tác

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 13 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

