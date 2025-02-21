Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MAI VĂN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương cứng + hoa hồng + các chế độ thưởng của công ty Thưởng tháng lương thứ 13 + hiệu quả làm việc vào cuối năm tài chính; Thưởng dịp tết (tết dương và tết âm), dịp lễ (30/04 - 1/5; 2/9; Trung thu...) tổ chức sinh nhật, hiếu – hỷ...; Tham gia BHXH,BHYT,BHNT theo quy định nhà nước Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, thân thiện, chuyên nghiệp và liên tục cải tiến Công ty cung cấp thiết bị làm việc ( Máy tính/Laptop; Điện thoại) Tham gia công tác lâu dài với doanh nghiệp và phát triển công v, Huyện Thường Tín

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch kinh doanh.

- Trưc tiếp điều hành nhân viên cũng như công việc của phòng sales.

- Hướng dẫn, đào tạo team member

- Chịu trách nhiệm trước công ty về tình hình hoạt động của phòng.

- Thực hiện nghiên cứu thị trường, tìm kiếm khách hàng lĩnh vực thương mại vận tải, xây dựng

- Thực hiện tổ chức, phát triển kênh bán, tìm kiếm khách hàng các lĩnh vực: Xây dựng, Nội thất

- Công tác nhận, giao chỉ tiêu, điều hành kinh doanh (nguồn việc, doanh thu)

- Công tác chăm sóc khách hàng

- Tuyển dụng, đào tạo, xây dựng và quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh.

- Thiết lập KPIs, theo dõi và đánh giá hiệu suất làm việc của nhân sự.

- Quản lý và phát triển kinh doanh

- Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh, thúc đẩy doanh số

Yêu Cầu Công Việc

- Nam/Nữ có ngoài hình ưa nhìn.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sales ngành dịch vụ ít nhất 2 năm

- Có kinh nghiệm ở vị trí trưởng phòng kinh doanh tại doanh nghiệp sản xuất là lợi thế

- Có tư duy, tố chất lãnh đạo

- Có khả năng tổ chức, triển khai công việc một cách độc lập và quản lý thời gian tốt.

- Thực sự đam mê kinh doanh & Nhiệt huyết và kiên trì.

- Nhiệt tình, trung thực, cẩn thận có tâm với nghề và muốn gắn bó cùng công ty phát triển lâu dài.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MAI VĂN VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 20 - 30 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

