Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MAI VĂN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MAI VĂN VIỆT
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MAI VĂN VIỆT

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MAI VĂN VIỆT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lương cứng + hoa hồng + các chế độ thưởng của công ty Thưởng tháng lương thứ 13 + hiệu quả làm việc vào cuối năm tài chính; Thưởng dịp tết (tết dương và tết âm), dịp lễ (30/04

- 1/5; 2/9; Trung thu...) tổ chức sinh nhật, hiếu – hỷ...; Tham gia BHXH,BHYT,BHNT theo quy định nhà nước Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, thân thiện, chuyên nghiệp và liên tục cải tiến Công ty cung cấp thiết bị làm việc ( Máy tính/Laptop; Điện thoại) Tham gia công tác lâu dài với doanh nghiệp và phát triển công v, Huyện Thường Tín

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch kinh doanh.
- Trưc tiếp điều hành nhân viên cũng như công việc của phòng sales.
- Hướng dẫn, đào tạo team member
- Chịu trách nhiệm trước công ty về tình hình hoạt động của phòng.
- Thực hiện nghiên cứu thị trường, tìm kiếm khách hàng lĩnh vực thương mại vận tải, xây dựng
- Thực hiện tổ chức, phát triển kênh bán, tìm kiếm khách hàng các lĩnh vực: Xây dựng, Nội thất
- Công tác nhận, giao chỉ tiêu, điều hành kinh doanh (nguồn việc, doanh thu)
- Công tác chăm sóc khách hàng
- Tuyển dụng, đào tạo, xây dựng và quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh.
- Thiết lập KPIs, theo dõi và đánh giá hiệu suất làm việc của nhân sự.
- Quản lý và phát triển kinh doanh
- Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh, thúc đẩy doanh số

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ có ngoài hình ưa nhìn.
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sales ngành dịch vụ ít nhất 2 năm
- Có kinh nghiệm ở vị trí trưởng phòng kinh doanh tại doanh nghiệp sản xuất là lợi thế
- Có tư duy, tố chất lãnh đạo
- Có khả năng tổ chức, triển khai công việc một cách độc lập và quản lý thời gian tốt.
- Thực sự đam mê kinh doanh & Nhiệt huyết và kiên trì.
- Nhiệt tình, trung thực, cẩn thận có tâm với nghề và muốn gắn bó cùng công ty phát triển lâu dài.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MAI VĂN VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 20 - 30 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MAI VĂN VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MAI VĂN VIỆT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MAI VĂN VIỆT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Kiều Thị, Xã Thắng Lợi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

