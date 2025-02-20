Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần One Capital Hospitality làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,000 USD

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần One Capital Hospitality làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,000 USD

Công ty Cổ phần One Capital Hospitality
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công ty Cổ phần One Capital Hospitality

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty Cổ phần One Capital Hospitality

Mức lương
1,000 - 2,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Leadvisors, số 643 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 1,000 - 2,000 USD

1. Phát triển và thực hiện các kế hoạch bán hàng chiến lược phù hợp với thị trường thực phẩm, đặc biệt là các sản phẩm truyền thống như: bánh chưng, bánh trung thu, bánh phu thê, bánh cốm dừa, …
2. Xác định và theo đuổi các kênh bán hàng mới, như online, xuất khẩu, ….
3. Thúc đẩy mối quan hệ với khách hàng B2B để thúc đẩy doanh số bánh hàng và nhận diện thương hiệu trên thị trường.
4. Phân tích xu hướng thị trường và sở thích của người tiêu dùng để đưa ra chiến lược bán hàng phù hợp, tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới
5. Khai thác, phát triển tập khách hàng mục tiêu, khách hàng tiềm năng
6. Xây dựng hệ thống, biểu mẫu, báo cáo trong toàn hệ thống các đơn vị.
7. Phối hợp marketing để quảng bá thương hiệu thực phẩm truyền thống một cách hiệu quả.
8. Đánh giá và cải tiến các quy trình bán hàng hiện tại để đạt hiệu quả cao hơn
9. Các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương 1,000 - 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí Trưởng phòng kinh doanh ngành thực phẩm

Tại Công ty Cổ phần One Capital Hospitality Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
- Đóng BHXH đầy đủ - Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt - Thưởng các ngày lễ tết - Khám sức khỏe định kỳ hàng năm - Teambuilding hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần One Capital Hospitality

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần One Capital Hospitality

Công ty Cổ phần One Capital Hospitality

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 634 Phạm Văn Đồng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

