Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần One Capital Hospitality làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,000 USD

Mức lương 1,000 - 2,000 USD
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Vị trí: Trưởng phòng kinh doanh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Leadvisors, số 643 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

1. Phát triển và thực hiện các kế hoạch bán hàng chiến lược phù hợp với thị trường thực phẩm, đặc biệt là các sản phẩm truyền thống như: bánh chưng, bánh trung thu, bánh phu thê, bánh cốm dừa, …

2. Xác định và theo đuổi các kênh bán hàng mới, như online, xuất khẩu, ….

3. Thúc đẩy mối quan hệ với khách hàng B2B để thúc đẩy doanh số bánh hàng và nhận diện thương hiệu trên thị trường.

4. Phân tích xu hướng thị trường và sở thích của người tiêu dùng để đưa ra chiến lược bán hàng phù hợp, tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới

5. Khai thác, phát triển tập khách hàng mục tiêu, khách hàng tiềm năng

6. Xây dựng hệ thống, biểu mẫu, báo cáo trong toàn hệ thống các đơn vị.

7. Phối hợp marketing để quảng bá thương hiệu thực phẩm truyền thống một cách hiệu quả.

8. Đánh giá và cải tiến các quy trình bán hàng hiện tại để đạt hiệu quả cao hơn

9. Các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo Công ty.

Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí Trưởng phòng kinh doanh ngành thực phẩm

Tại Công ty Cổ phần One Capital Hospitality Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng BHXH đầy đủ - Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt - Thưởng các ngày lễ tết - Khám sức khỏe định kỳ hàng năm - Teambuilding hàng năm

