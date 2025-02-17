Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Scandia Hair làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Scandia Hair
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Terra An Hưng, Hà Đông, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
• Tìm kiếm khách hàng qua mạng xã hội và các công cụ online.
• Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và tư vấn về sản phẩm của công ty.
• Chốt đơn hàng và xử lý các đơn đặt hàng.
• Giải quyết những vấn đề liên quan đến đơn hàng.
• Theo dõi tiến trình đơn hàng và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
• Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ưu tiên ứng viên từ 22 đến 30 tuổi.
• Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, kinh doanh hoặc chấp nhận các bạn mới ra trường.
• Có kinh nghiệm làm việc tại các công ty thương mại, marketing là một lợi thế.
• Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục.
• Trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp là một lợi thế.
• Có tinh thần làm việc đội nhóm và khả năng làm việc độc lập.
• Đam mê về lĩnh vực kinh doanh.
Quyền lợi
• Thu nhập trung bình: 8.000.000VNĐ - 20.000.000VNĐ + Hoa hồng + Thưởng tháng, quý, năm
• Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, kinh doanh hoặc chấp nhận các bạn mới ra trường.
• Có kinh nghiệm làm việc tại các công ty thương mại, marketing là một lợi thế.
• Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục.
• Trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp là một lợi thế.
• Có tinh thần làm việc đội nhóm và khả năng làm việc độc lập.
• Đam mê về lĩnh vực kinh doanh.
Quyền lợi
• Thu nhập trung bình: 8.000.000VNĐ - 20.000.000VNĐ + Hoa hồng + Thưởng tháng, quý, năm
Tại Scandia Hair Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Scandia Hair
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI