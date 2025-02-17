Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Scandia Hair làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Terra An Hưng, Hà Đông, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

• Tìm kiếm khách hàng qua mạng xã hội và các công cụ online.

• Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và tư vấn về sản phẩm của công ty.

• Chốt đơn hàng và xử lý các đơn đặt hàng.

• Giải quyết những vấn đề liên quan đến đơn hàng.

• Theo dõi tiến trình đơn hàng và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

• Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ưu tiên ứng viên từ 22 đến 30 tuổi.

• Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, kinh doanh hoặc chấp nhận các bạn mới ra trường.

• Có kinh nghiệm làm việc tại các công ty thương mại, marketing là một lợi thế.

• Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục.

• Trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp là một lợi thế.

• Có tinh thần làm việc đội nhóm và khả năng làm việc độc lập.

• Đam mê về lĩnh vực kinh doanh.

Quyền lợi

• Thu nhập trung bình: 8.000.000VNĐ - 20.000.000VNĐ + Hoa hồng + Thưởng tháng, quý, năm

Tại Scandia Hair Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Scandia Hair

