Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Quận Đống Đa

Lập kế hoạch, triển khai kế hoạch phát triển Bất Động Sản theo yêu cầu của Công ty cho từng dự án, từng tuần, tháng, năm...

Chịu trách nhiệm báo cáo với BLĐ về quá trình hoạt động và hiệu quả của phòng kinh doanh.

Xây dựng và thực thi kế hoạch kinh doanh, đề xuất các giải pháp nhằm duy trì, thúc đẩy hoạt động kinh doanh đạt chỉ tiêu doanh thu và chi phí.

Quản lý, phân công nhiệm vụ, giám sát

Trợ giúp nhân viên kinh doanh, đào tạo

Xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác, hiệu quả với các công ty xây dựng, bán và cho thuê bất động sản.

Hướng dẫn và điều hành trực tiếp công việc của từng nhân viên thuộc bộ phận kinh doanh

Tìm kiếm phát triển các mối quan hệ với khách hàng và đối tác. Chăm sóc, xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng

Hỗ trợ nhân viên kinh doanh trong việc đàm phán, chốt giao dịch với khách hàng

Chịu trách nhiệm tuyển dụng, phân bổ mục tiêu, theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ kinh doanh

Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ Chuyên viên tư vấn Bất động sản

Chịu trách nhiệm đàm phán hợp đồng khi cần.

Phối hợp với phòng marketing để tổ chức các sự kiện tiếp thị, quảng cáo.

Đại học chuyên ngành kinh tế/quản trị kinh doanh, hoặc các ngành nghề có liên quan.

Ưu tiên: Có đội nhóm đi cùng

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS, trong đó có từ 1-2 năm tại vị trí Trưởng phòng Kinh doanh hoặc vai trò tương đương.

Có kinh nghiệm quản lý từ 5 Chuyên viên Kinh doanh BĐS trở lên.

Nắm được thị trường Bất Động Sản, các vấn đề về pháp lý, lĩnh vực công ty đang hoạt động.

Khả năng lập kế hoạch, triển khai và giám sát việc thực hiện công việc.

Khả năng thiết lập và duy trì mối quan hệ với khách hàng.

Kỹ năng giao tiếp tốt, đàm phán, thuyết phục, giải quyết vấn đề.

Chịu được áp lực công việc.

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

