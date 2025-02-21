Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG MB làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu

Mức lương 50 - 70 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Bảo hiểm lao động, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn. Chương trình đào tạo nâng cao năng lực. Cơ hội thăng tiến., Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

- Quản lý, điều hành và phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty dưới sự chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc.

- Hoạch định chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường. Xây dựng, triển khai chiến lược sản phẩm chủ lực.

- Thực hiện kế hoạch quảng bá thương hiệu, sản phẩm cho CĐT và các nhà thầu đảm bảo chỉ tiêu về doanh số, khách hàng, thị trường.

- Phân tích thị trường, xác định thị trường tiềm năng, ngành hàng tiềm năng, đối thủ cạnh tranh lập phương án kinh doanh để đưa ra các chiến lược và cải tiến, chính sách bán hàng, tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

- Chủ trì, đề nghị phối hợp trong công tác khảo sát, lên phương án chào hàng, tính toán gói thầu.

- Lập hồ sơ chào giá, hợp tác, chủ động xúc tiến và thúc đẩy việc thương thảo các điều khoản của hợp đồng với Khách hàng đảm bảo đúng kế hoạch.

- Phối hợp dữ liệu đầu vào với Phòng tài chính Kế toán để lập bảng dòng tiền cho dự án.

- Quản lý, bóc tách, tính toán chi phí. Phân tích hiệu quả kinh tế và đề xuất các giải pháp tối ưu chi phí trong mỗi dự án.

- Kiểm soát số liệu tài chính, Tổng hợp báo cáo và đưa ra các cảnh báo cho lãnh đạo và cho các Phòng ban chuyên môn các vần đề về kinh tế, tài chính từ bước chuẩn bị dự án đến kết thúc dự án.

- Xây dựng, tạo các mối quan hệ kinh doanh tiềm năng. Phát triển, xác lập đối tác, nhà thầu, KH mới.

- Quản lý khách hàng hiện tại: Phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại, kịp thời giải quyết các vấn đề của khách hàng khiếu nại trong quá trình hợp tác, đánh giá hiệu suất của hệ thống và đưa ra phương án, giải pháp cải thiện và một số công việc có liên quan.

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ

Tốt nghiệp đại học trở lên các khối ngành kinh tế, kỹ thuật, xây dựng.

2. Kinh nghiệm

Kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương từ 2 năm trở lên.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây lắp các công trình công nghiệp, thủy điện.

3. Kỹ năng

3.1. Năng lực chuyên môn

Am hiểu chuyên môn về kinh tế xây dựng/thủy lợi/thủy điện.

Có khả năng tư vấn và đưa ra phương hướng giải quyết các vấn đề chuyên môn.

Có khả năng phân tích, đánh giá chuyên môn về kinh doanh thương mại, kinh tế kỹ thuật xây dựng.

3.2. Năng lực quản lý công việc

Có khả năng triển khai và thực hiện thành công mục tiêu của bộ phận.

Quản trị mục tiêu hiệu quả.

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc một cách khoa học.

Giải quyết vấn đề và ra quyết định nhanh chóng, chính xác.

Có tinh thần cải tiến công việc liên tục.

Quản trị rủi ro tốt.

3.3. Năng lực lãnh đạo

Có khả năng dẫn dắt, giao việc, đánh giá, truyền động lực và gây ảnh hưởng tích cực đến đội ngũ.

Giao tiếp và truyền thông hiệu quả.

Giao việc và đánh giá hiệu quả công việc một cách công bằng, minh bạch.

Tạo động lực và gắn kết đội ngũ.

Có khả năng huấn luyện và kèm cặp nhân viên phát triển.

4. Yêu cầu khác

Giới tính: Nam

Độ tuổi: 25-45

Ưu tiên biết lái xe và có thể đi công tác.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG MB Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 50 - 70 triệu VND

Lương cứng: 20 - 30 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG MB

