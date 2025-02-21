Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG MB làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG MB làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG MB
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG MB

Trưởng phòng kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG MB

Mức lương
50 - 70 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Bảo hiểm lao động, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn. Chương trình đào tạo nâng cao năng lực. Cơ hội thăng tiến., Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 50 - 70 Triệu

- Quản lý, điều hành và phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty dưới sự chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc.
- Hoạch định chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường. Xây dựng, triển khai chiến lược sản phẩm chủ lực.
- Thực hiện kế hoạch quảng bá thương hiệu, sản phẩm cho CĐT và các nhà thầu đảm bảo chỉ tiêu về doanh số, khách hàng, thị trường.
- Phân tích thị trường, xác định thị trường tiềm năng, ngành hàng tiềm năng, đối thủ cạnh tranh lập phương án kinh doanh để đưa ra các chiến lược và cải tiến, chính sách bán hàng, tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
- Chủ trì, đề nghị phối hợp trong công tác khảo sát, lên phương án chào hàng, tính toán gói thầu.
- Lập hồ sơ chào giá, hợp tác, chủ động xúc tiến và thúc đẩy việc thương thảo các điều khoản của hợp đồng với Khách hàng đảm bảo đúng kế hoạch.
- Phối hợp dữ liệu đầu vào với Phòng tài chính Kế toán để lập bảng dòng tiền cho dự án.
- Quản lý, bóc tách, tính toán chi phí. Phân tích hiệu quả kinh tế và đề xuất các giải pháp tối ưu chi phí trong mỗi dự án.
- Kiểm soát số liệu tài chính, Tổng hợp báo cáo và đưa ra các cảnh báo cho lãnh đạo và cho các Phòng ban chuyên môn các vần đề về kinh tế, tài chính từ bước chuẩn bị dự án đến kết thúc dự án.
- Xây dựng, tạo các mối quan hệ kinh doanh tiềm năng. Phát triển, xác lập đối tác, nhà thầu, KH mới.
- Quản lý khách hàng hiện tại: Phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại, kịp thời giải quyết các vấn đề của khách hàng khiếu nại trong quá trình hợp tác, đánh giá hiệu suất của hệ thống và đưa ra phương án, giải pháp cải thiện và một số công việc có liên quan.

Với Mức Lương 50 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ
Tốt nghiệp đại học trở lên các khối ngành kinh tế, kỹ thuật, xây dựng.
2. Kinh nghiệm
Kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương từ 2 năm trở lên.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây lắp các công trình công nghiệp, thủy điện.
3. Kỹ năng
3.1. Năng lực chuyên môn
Am hiểu chuyên môn về kinh tế xây dựng/thủy lợi/thủy điện.
Có khả năng tư vấn và đưa ra phương hướng giải quyết các vấn đề chuyên môn.
Có khả năng phân tích, đánh giá chuyên môn về kinh doanh thương mại, kinh tế kỹ thuật xây dựng.
3.2. Năng lực quản lý công việc
Có khả năng triển khai và thực hiện thành công mục tiêu của bộ phận.
Quản trị mục tiêu hiệu quả.
Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc một cách khoa học.
Giải quyết vấn đề và ra quyết định nhanh chóng, chính xác.
Có tinh thần cải tiến công việc liên tục.
Quản trị rủi ro tốt.
3.3. Năng lực lãnh đạo
Có khả năng dẫn dắt, giao việc, đánh giá, truyền động lực và gây ảnh hưởng tích cực đến đội ngũ.
Giao tiếp và truyền thông hiệu quả.
Giao việc và đánh giá hiệu quả công việc một cách công bằng, minh bạch.
Tạo động lực và gắn kết đội ngũ.
Có khả năng huấn luyện và kèm cặp nhân viên phát triển.
4. Yêu cầu khác
Giới tính: Nam
Độ tuổi: 25-45
Ưu tiên biết lái xe và có thể đi công tác.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG MB Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 50 - 70 triệu VND
Lương cứng: 20 - 30 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG MB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG MB

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG MB

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-kinh-doanh-thu-nhap-50-70-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job315309
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG MB
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG MB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Truyền thông Unicomm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Truyền thông Unicomm làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Truyền thông Unicomm
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP OPERDO
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP OPERDO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 26 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP OPERDO
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Hạn nộp: 27/09/2025
Hưng Yên Còn 12 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Còn 12 ngày để ứng tuyển 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG
Hạn nộp: 24/09/2025
Bình Dương Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DU LỊCH MEETUP
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DU LỊCH MEETUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DU LỊCH MEETUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ AI MEDICALL
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ AI MEDICALL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ AI MEDICALL
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Truyền thông Unicomm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Truyền thông Unicomm làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Truyền thông Unicomm
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP OPERDO
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP OPERDO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 26 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP OPERDO
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Hạn nộp: 27/09/2025
Hưng Yên Còn 12 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Còn 12 ngày để ứng tuyển 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG
Hạn nộp: 24/09/2025
Bình Dương Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DU LỊCH MEETUP
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DU LỊCH MEETUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DU LỊCH MEETUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Mediastep Software VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Mediastep Software VN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GIAO DỊCH HÀNG HOÁ CBOT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH GIAO DỊCH HÀNG HOÁ CBOT VIỆT NAM
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTREKKING làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTREKKING
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CP TƯ VẤN THƯƠNG HIỆU SAO KIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP TƯ VẤN THƯƠNG HIỆU SAO KIM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo WinEdu làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo WinEdu
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm G Pharmacy + làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Dược phẩm G Pharmacy +
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Khoa & Thẩm Mỹ Thu Cúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Khoa & Thẩm Mỹ Thu Cúc
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần Healthcare HCT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty cổ phần Healthcare HCT
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần chế tạo máy Sora làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 100 Triệu Công ty Cổ phần chế tạo máy Sora
10 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần công nghệ Isofh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần công nghệ Isofh
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN DU HỌC VÀ GIÁO DỤC A&U làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN DU HỌC VÀ GIÁO DỤC A&U
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTM
16 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần Canifa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Canifa
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH Anh Ngữ Kim Ngân làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu Công Ty TNHH Anh Ngữ Kim Ngân
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ XANH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu May Hải Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu May Hải Anh
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ICOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ICOM
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH VINACHI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH VINACHI VIỆT NAM
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần kỹ thương Duy Hưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần kỹ thương Duy Hưng
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LỮ HÀNH CHUYẾN ĐI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LỮ HÀNH CHUYẾN ĐI VIỆT NAM
8 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP Dịch vụ Công Nghệ Cao An Lạc Khang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Dịch vụ Công Nghệ Cao An Lạc Khang
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm