Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CP KHÁCH SẠN DU LỊCH THIÊN CẦM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CP KHÁCH SẠN DU LỊCH THIÊN CẦM
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
CÔNG TY CP KHÁCH SẠN DU LỊCH THIÊN CẦM

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CP KHÁCH SẠN DU LỊCH THIÊN CẦM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam, Thành phố Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn cho Ban Giám đốc về chiến lược kinh doanh, phát triển sản phẩm mới để tăng tính cạnh tranh.
- Lập kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý, năm và trình Ban Giám đốc phê duyệt.
- Chủ động tìm kiếm khách hàng, đối tác tiềm năng và ký kết hợp đồng hợp tác.
- Tổ chức, điều hành phòng kinh doanh để đảm bảo thực hiện kế hoạch đã được duyệt.
- Phân bổ chỉ tiêu kinh doanh và doanh thu cho từng nhân viên, nhóm kinh doanh.
- Triển khai các chiến dịch, chương trình bán hàng để tăng doanh thu.
- Xây dựng chính sách hoa hồng, thưởng cho đại lý và nhân viên kinh doanh.
- Tham gia tuyển dụng, đào tạo và đánh giá nhân viên kinh doanh.
- Phối hợp xây dựng quy trình làm việc, quản lý hồ sơ, phối hợp giữa các bộ phận.
- Nghiên cứu thị trường, khách hàng để đưa ra các chiến dịch quảng bá, khuyến mãi hiệu quả.
- Các công việc khác theo phân công của Ban lãnh đạo
ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:
- Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CP KHÁCH SẠN DU LỊCH THIÊN CẦM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP KHÁCH SẠN DU LỊCH THIÊN CẦM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP KHÁCH SẠN DU LỊCH THIÊN CẦM

CÔNG TY CP KHÁCH SẠN DU LỊCH THIÊN CẦM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Ms. Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

