Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CP KHÁCH SẠN DU LỊCH THIÊN CẦM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Tư vấn cho Ban Giám đốc về chiến lược kinh doanh, phát triển sản phẩm mới để tăng tính cạnh tranh.

- Lập kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý, năm và trình Ban Giám đốc phê duyệt.

- Chủ động tìm kiếm khách hàng, đối tác tiềm năng và ký kết hợp đồng hợp tác.

- Tổ chức, điều hành phòng kinh doanh để đảm bảo thực hiện kế hoạch đã được duyệt.

- Phân bổ chỉ tiêu kinh doanh và doanh thu cho từng nhân viên, nhóm kinh doanh.

- Triển khai các chiến dịch, chương trình bán hàng để tăng doanh thu.

- Xây dựng chính sách hoa hồng, thưởng cho đại lý và nhân viên kinh doanh.

- Tham gia tuyển dụng, đào tạo và đánh giá nhân viên kinh doanh.

- Phối hợp xây dựng quy trình làm việc, quản lý hồ sơ, phối hợp giữa các bộ phận.

- Nghiên cứu thị trường, khách hàng để đưa ra các chiến dịch quảng bá, khuyến mãi hiệu quả.

- Các công việc khác theo phân công của Ban lãnh đạo

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:

- Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh