Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm Vincos Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 60 Triệu

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm Vincos Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm Vincos Việt Nam

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm Vincos Việt Nam

Mức lương
Từ 60 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 20

- 25 triệu vnđ/tháng + các phụ cấp + thưởng + % hoa hồng). BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Chế độ phúc lợi theo Quy định chung của Tập đoàn. Thưởng các ngày sinh nhật, ốm đau, lễ tết… theo quy định. Tăng lương định kỳ. Nghỉ mát, hoạt động gắn kết, team building. Tham gia các khóa đào tạo nội bộ nâng cao năng lực, và kỹ năng. Có cơ hội giao tiếp, làm việc với các công ty mảng mỹ phẩm, nguyên liệu lớn trong và ngoài nước. Được trao dồi và tạo điều kiện mở rộng kỹ năng, thăng tiến trong công vi, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Từ 60 Triệu

Xây dựng kế hoạch kinh doanh gia công dược mỹ phẩm
Triển khai tổ chức phát triển hệ thống khách hàng gia công mỹ phẩm cho công ty (dưỡng da, serum trị mụn, kem chống nắng…).
Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng và gia tăng doanh số cho Công ty qua các kênh của Marketing đưa về, data của công ty, kênh tự khai thác (từ dữ liệu các nguồn).
Xây dựng và phát triển nhân sự cho bộ phận, đào tạo hướng dẫn đội ngũ nhân sự sale mới, xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ nhân viên dưới quyền.
Tư vấn sản phẩm, chiến lược, chăm sóc Khách hàng cũ của công ty trong mảng mỹ phẩm, làm đẹp và chăm sóc da như Spa, Thẩm Mỹ Viện, Bệnh viện thẩm mỹ, …
Kiểm soát kế hoạch làm việc và báo cáo kết quả thực hiện
Quản lý, đánh giá hệ thống nhân viên, khách hàng, chương trình bán hàng
Xây dựng chính sách lương thưởng cho kinh doanh, chương trình chiết khấu cho đối tượng khách hàng theo từng giai đoạn.
Lập hệ thống báo cáo, kiểm soát công việc của nhân sự kinh doanh.
Phối hợp với P HCNS để tuyển dụng nhân sự, ổn định cơ cấu.
Xây dựng giáo trình đào tạo nâng cao kĩ năng bán hàng, chốt sales, … cho đội ngũ nhân viên.
Thực hiện các yêu cầu công việc khác của BGĐ giao phó.

Với Mức Lương Từ 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 25 – 40 tuổi, giới tính: Nam, Nữ
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên các ngành có liên quan tới Dược mỹ phẩm, Quản trị kinh doanh, Marketing …
Am hiểu về lĩnh vực Dược phẩm, thực phẩm chức năng.
Có khả năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng tốt, yêu thích công việc kinh doanh.
Kỹ năng hoạch định và triển khai chiến lược.
Trung thực, chăm chỉ, chủ động và trách nhiệm trong công việc.
Có thể làm việc nhóm cũng như làm việc độc lập.
Nhanh nhẹn, linh hoạt, xử lí vấn đề nhanh gọn
Có tư duy sáng tạo, luôn tìm tòi ý tưởng mới mẻ.
Tuân thủ kỷ luật, bảo mật thông tin.
Hiểu biết về mỹ phẩm, bao bì, thương hiệu là một lợi thế
Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm trên 2 năm nganfh dược mỹ phẩm
Có khả năng giao tiếp bằng tiếng anh (Ưu tiên).
Có các kỹ năng sau: giao tiếp, đàm phán, quản lí thời gian, trình bày.
Kinh nghiệm: Ít nhất 2-3 năm ở vị trí quản lý tương đương trong ngành Dược mỹ phẩm.

Tại Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm Vincos Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 60 triệu VND trở lên
Lương cứng: Từ 25 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm Vincos Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm Vincos Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm Vincos Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 25, ngõ 45/1 phố Đồng Me, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN

