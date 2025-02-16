Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hanvina Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hanvina Travel
Ngày đăng tuyển: 16/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hanvina Travel

Mức lương
35 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 8h30 – 17h30 (nghỉ trưa 1,5 tiếng) + Nghỉ lễ, Tết, nghỉ phép theo quy định, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 35 - 50 Triệu

Xây dựng chiến lược:
+ Lập và triển khai kế hoạch, mục tiêu, chiến lược kinh doanh theo Tháng, Quý, Năm
+ Lên kế hoạch phát triển thị trường
+ Hoàn thành chỉ tiêu doanh số của Phòng kinh doanh
Phát triển đội ngũ
+ Tuyển dụng, đào tạo nhân viên phòng Kinh doanh
+ Định hướng, hỗ trợ nhân viên tiến hành khai thác, tìm kiếm khách hàng
Chăm sóc khách hàng
+ Tiếp xúc trực tiếp và tư vấn cho những khách hàng lớn, tiềm năng cao
+ Đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.
Sẵn sàng giải quyết các công việc phát sinh, thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc

Với Mức Lương 35 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/ Nữ, từ 28 – 35 tuổi, ngoại hình ưa nhìn
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành quản trị kinh doanh, Marketing, Thương Mại, Du lịch hoặc chuyên ngành liên quan
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Trưởng phòng kinh doanh, ưu tiên làm việc trong lĩnh vực Du lịch, nhà hàng, khách sạn
Có khả năng làm việc nhóm và độc lập, nhanh nhẹn, ham học hỏi
Có khả năng thuyết phục khách hàng và đàm phán với đối tác
Đam mê và hiểu biết về du lịch

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hanvina Travel Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 35 - 50 triệu VND
Lương cứng: 18 - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hanvina Travel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 144- C1 Quỳnh Lôi và số 10, ngách 107/23 Hồng Mai, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

