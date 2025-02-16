Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hanvina Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu

Mức lương 35 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 8h30 – 17h30 (nghỉ trưa 1,5 tiếng) + Nghỉ lễ, Tết, nghỉ phép theo quy định, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

Xây dựng chiến lược:

+ Lập và triển khai kế hoạch, mục tiêu, chiến lược kinh doanh theo Tháng, Quý, Năm

+ Lên kế hoạch phát triển thị trường

+ Hoàn thành chỉ tiêu doanh số của Phòng kinh doanh

Phát triển đội ngũ

+ Tuyển dụng, đào tạo nhân viên phòng Kinh doanh

+ Định hướng, hỗ trợ nhân viên tiến hành khai thác, tìm kiếm khách hàng

Chăm sóc khách hàng

+ Tiếp xúc trực tiếp và tư vấn cho những khách hàng lớn, tiềm năng cao

+ Đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.

Sẵn sàng giải quyết các công việc phát sinh, thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nam/ Nữ, từ 28 – 35 tuổi, ngoại hình ưa nhìn

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành quản trị kinh doanh, Marketing, Thương Mại, Du lịch hoặc chuyên ngành liên quan

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Trưởng phòng kinh doanh, ưu tiên làm việc trong lĩnh vực Du lịch, nhà hàng, khách sạn

Có khả năng làm việc nhóm và độc lập, nhanh nhẹn, ham học hỏi

Có khả năng thuyết phục khách hàng và đàm phán với đối tác

Đam mê và hiểu biết về du lịch

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 35 - 50 triệu VND

Lương cứng: 18 - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

