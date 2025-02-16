Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hanvina Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hanvina Travel
- Hà Nội: 8h30 – 17h30 (nghỉ trưa 1,5 tiếng) + Nghỉ lễ, Tết, nghỉ phép theo quy định, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 35 - 50 Triệu
Xây dựng chiến lược:
+ Lập và triển khai kế hoạch, mục tiêu, chiến lược kinh doanh theo Tháng, Quý, Năm
+ Lên kế hoạch phát triển thị trường
+ Hoàn thành chỉ tiêu doanh số của Phòng kinh doanh
Phát triển đội ngũ
+ Tuyển dụng, đào tạo nhân viên phòng Kinh doanh
+ Định hướng, hỗ trợ nhân viên tiến hành khai thác, tìm kiếm khách hàng
Chăm sóc khách hàng
+ Tiếp xúc trực tiếp và tư vấn cho những khách hàng lớn, tiềm năng cao
+ Đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.
Sẵn sàng giải quyết các công việc phát sinh, thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc
Với Mức Lương 35 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành quản trị kinh doanh, Marketing, Thương Mại, Du lịch hoặc chuyên ngành liên quan
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Trưởng phòng kinh doanh, ưu tiên làm việc trong lĩnh vực Du lịch, nhà hàng, khách sạn
Có khả năng làm việc nhóm và độc lập, nhanh nhẹn, ham học hỏi
Có khả năng thuyết phục khách hàng và đàm phán với đối tác
Đam mê và hiểu biết về du lịch
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hanvina Travel Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 18 - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hanvina Travel
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
