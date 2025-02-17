Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Dịch vụ hàng không Hương Giang - Chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty TNHH Dịch vụ hàng không Hương Giang - Chi nhánh Hà Nội
- Hà Nội: Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của Luật , lương thưởng ngày lễ tết, Tháng lương 13, thưởng hiệu quả Kinh doanh. Tham gia bảo hiểm sức khỏe PTI. Ăn trưa miễn phí. Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp. Tham gia team bulding, kick off,... . Thời gian làm việc 8h/ ngày, nghỉ trưa 1h30, từ Thứ 2 đến Thứ 6. Review hàng năm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng chiến lược:
Tư vấn Ban lãnh đạo về định hướng sản phẩm và kế hoạch phát triển thị trường.
Xây dựng kế hoạch và mục tiêu kinh doanh trong từng tuần, từng tháng,từng quý và năm
Phụ trách kết quả kinh doanh của phòng kinh doanh
Phát triển đội ngũ:
Định hướng, hỗ trợ team sales tiến hành khai thác, tìm kiếm khách hàng.
Trực tiếp tư vấn và hỗ trợ team Sales tư vấn, thuyết phục khách hàng.
Khai thác khách hàng:
Trực tiếp khai thác, tìm kiếm account khách hàng lớn có tiềm năng về sản phẩm du lịch.
Chăm sóc khách hàng:
Đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.
Phối hợp phòng Sản phẩm, Kế toán theo quy trình vận hành của doanh nghiệp.
Thực hiện các công việc khác dưới sự phân công của Ban Lãnh đạo
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Hiểu biêt về tuyến điểm Du lịch, sản phẩm Du lịch...
Kỹ năng quản lý đội nhóm, kỹ năng bán hàng, chốt Sales, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc khoa học
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc
Tại Công ty TNHH Dịch vụ hàng không Hương Giang - Chi nhánh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ hàng không Hương Giang - Chi nhánh Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
