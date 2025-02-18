Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANH NGỮ QUỐC TẾ CAMKEY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương cứng từ 15 - 20 triệu tuỳ theo năng lực + tỉ lệ hoa hồng cao, thu nhập không giới hạn Bảo hiểm đầy đủ theo quy định Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp Cơ hội thăng tiến lên vị trí cổ đông Camkey English, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và phát triển đội ngũ kinh doanh

Lên kế hoạch chiến lược tăng trưởng doanh số

Xây dựng quan hệ khách hàng và mở rộng thị trường

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trên 3 năm ở vị trí quản lý kinh doanh trong ngành giáo dục hoặc lĩnh vực liên quan.

Kỹ năng lãnh đạo, đàm phán và chiến lược kinh doanh xuất sắc

Đam mê với giáo dục và mong muốn phát triển bền vững cùng doanh nghiệp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANH NGỮ QUỐC TẾ CAMKEY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 15 - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANH NGỮ QUỐC TẾ CAMKEY

