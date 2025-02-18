Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANH NGỮ QUỐC TẾ CAMKEY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANH NGỮ QUỐC TẾ CAMKEY
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lương cứng từ 15
- 20 triệu tuỳ theo năng lực + tỉ lệ hoa hồng cao, thu nhập không giới hạn Bảo hiểm đầy đủ theo quy định Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp Cơ hội thăng tiến lên vị trí cổ đông Camkey English, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý và phát triển đội ngũ kinh doanh
Lên kế hoạch chiến lược tăng trưởng doanh số
Xây dựng quan hệ khách hàng và mở rộng thị trường
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm trên 3 năm ở vị trí quản lý kinh doanh trong ngành giáo dục hoặc lĩnh vực liên quan.
Kỹ năng lãnh đạo, đàm phán và chiến lược kinh doanh xuất sắc
Đam mê với giáo dục và mong muốn phát triển bền vững cùng doanh nghiệp
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANH NGỮ QUỐC TẾ CAMKEY Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 15 - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANH NGỮ QUỐC TẾ CAMKEY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
