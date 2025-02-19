Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Điện Lạnh Hòa Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty Điện Lạnh Hòa Phát
- Hà Nội: 39 Phố Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
• Xây dựng và mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa.
• Xây dựng và mở rộng thị trường bán hàng nội địa qua các dự án.
• Quản lý, tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh xuất khẩu, kinh doanh dự án của Công ty.
• Phối hợp với các bộ phận liên quan tổ chức sản xuất, tiến độ giao hàng, thanh toán...
• Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tiềm năng để gia tăng sản lượng kinh doanh và lợi
nhuận.
• Tổ chức nghiên cứu thị trường về sản phẩm của công ty.
• Kiểm tra, kiểm soát, phê duyệt hợp đồng mua bán theo sự ủy quyền của Tổng giám đốc.
• Phát triển Kinh Doanh Xuất khẩu, kinh doanh dự án.
• Làm việc luân phiên tại Văn phòng Hà Nội và Nhà máy (có xe đưa đón),
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
3. Có kiến thức về ngành điện lạnh, có hiểu biết về thị trường và khách hàng trong ngành điện
Tại Công Ty Điện Lạnh Hòa Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Điện Lạnh Hòa Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI