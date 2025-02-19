Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Điện Lạnh Hòa Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 39 Phố Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

• Xây dựng và mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa.

• Xây dựng và mở rộng thị trường bán hàng nội địa qua các dự án.

• Quản lý, tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh xuất khẩu, kinh doanh dự án của Công ty.

• Phối hợp với các bộ phận liên quan tổ chức sản xuất, tiến độ giao hàng, thanh toán...

• Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tiềm năng để gia tăng sản lượng kinh doanh và lợi

nhuận.

• Tổ chức nghiên cứu thị trường về sản phẩm của công ty.

• Kiểm tra, kiểm soát, phê duyệt hợp đồng mua bán theo sự ủy quyền của Tổng giám đốc.

• Phát triển Kinh Doanh Xuất khẩu, kinh doanh dự án.

• Làm việc luân phiên tại Văn phòng Hà Nội và Nhà máy (có xe đưa đón),

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Nam, tốt nghiệp Đại học trở lên Chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Luật, Xuất nhập khẩu, Ngoại thương…

2. Ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

3. Có kiến thức về ngành điện lạnh, có hiểu biết về thị trường và khách hàng trong ngành điện

Tại Công Ty Điện Lạnh Hòa Phát Thì Được Hưởng Những Gì

