Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ DA VINCI làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ DA VINCI
- Hà Nội: Lương 2.000000/tháng + Thưởng theo kết quả công việc. Sinh viên năm cuối được hỗ trợ dấu thực tập. Môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo, cơ hội thăng tiến rộng mở. Tham gia Team Building, Du lịch 2
- 3 lần/năm. Được đào tạo về chuyên môn bởi những Mentor hàng đầu trong ngành, hướng dẫn kèm cặp chi tiết và hỗ trợ trong quá trình làm việc. Được đào tạo kiến thức về đầu tư từ các chuyên gia hàng đầu thị trường để tự đầu tư cá nhân, định hướng 2 nghề. Có cơ hội được tiếp xúc với các nhà đầu tư th, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Lập các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng phòng và các Leader.
Lên lịch họp và ghi chép lại nội dung cuộc họp.
Quản lý dữ liệu kinh doanh và dữ liệu của học viên trên hệ thống.
Kết nối và giải đáp các thắc mắc của nhân viên kinh doanh.
Trợ giúp Trưởng phòng trong công việc
Theo sát và hỗ trợ các bạn Sales và các dự án kinh doanh.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Làm việc Parttime từ 8h30-12h hoặc 13h30-17h30, Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần.
Có laptop cá nhân.
Cẩn thận, tỉ mỉ, hòa đồng, giao tiếp tốt.
Thành thạo tin học văn phòng.
Có trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc.
Ứng viên hiểu biết, quan tâm đến đầu tư, tài chính là lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ DA VINCI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: Đến 2 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ DA VINCI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI