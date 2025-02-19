Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ DA VINCI làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương 2.000000/tháng + Thưởng theo kết quả công việc. Sinh viên năm cuối được hỗ trợ dấu thực tập. Môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo, cơ hội thăng tiến rộng mở. Tham gia Team Building, Du lịch 2 - 3 lần/năm. Được đào tạo về chuyên môn bởi những Mentor hàng đầu trong ngành, hướng dẫn kèm cặp chi tiết và hỗ trợ trong quá trình làm việc. Được đào tạo kiến thức về đầu tư từ các chuyên gia hàng đầu thị trường để tự đầu tư cá nhân, định hướng 2 nghề. Có cơ hội được tiếp xúc với các nhà đầu tư th, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Lập các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng phòng và các Leader.

Lên lịch họp và ghi chép lại nội dung cuộc họp.

Quản lý dữ liệu kinh doanh và dữ liệu của học viên trên hệ thống.

Kết nối và giải đáp các thắc mắc của nhân viên kinh doanh.

Trợ giúp Trưởng phòng trong công việc

Theo sát và hỗ trợ các bạn Sales và các dự án kinh doanh.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Làm việc Parttime từ 8h30-12h hoặc 13h30-17h30, Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần.

Có laptop cá nhân.

Cẩn thận, tỉ mỉ, hòa đồng, giao tiếp tốt.

Thành thạo tin học văn phòng.

Có trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc.

Ứng viên hiểu biết, quan tâm đến đầu tư, tài chính là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ DA VINCI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 2 - 3 triệu VND

Lương cứng: Đến 2 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ DA VINCI

