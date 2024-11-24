Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Sales Representative/Phát triển kinh doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM

Sales Representative/Phát triển kinh doanh

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5 Tòa nhà Tower 1 số 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Sales Representative/Phát triển kinh doanh Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

- Trực tiếp tìm kiếm dựa theo danh sách đối tác nhượng quyền tiềm năng trong nước và ngoài nước để tư vấn, đàm phán và ký kết HĐ nhượng quyền theo chính sách nhượng quyền của công ty.
- Trực tiếp giám sát phối hợp với các đơn vị phòng ban có liên quan để triển khai kế hoạch set up các cửa hàng mới cho đại lý trong nước và ngoài nước. Hoàn tất các thủ tục đối với các dự án đã hoàn thành để đảm bảo đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện khai trương cửa hàng của đại lý;
- Kiểm tra đôn đốc NV phát triển đại lý thực hiện thu hồi phí nhượng quyền, công nợ của khách hàng (nếu có)
- Xây dựng, cập nhật các tiêu chí phân loại, xếp hạng đối tác (Đại lý) nhượng quyền phục vụ công tác phát triển đại lý mới hoặc cho công tác chăm sóc, giám sát hoạt động của Đại lý nhượng quyền hàng năm, hàng quý.
- Phối hợp với Khối Marketing xây dựng, triển khai hoạt động tư vấn, hỗ trợ các Đại lý nhượng quyền nhằm triển khai các chương trình bán hàng, truyền thông, quảng cáo tại Cửa hàng của Đại lý trong toàn hệ thống nhằm gia tăng doanh số bán hàng tại Cửa hàng của Đại lý, quảng bá thương hiệu và hình ảnh của Cửa hàng của Đại lý và Công ty. Từ đó, gia tăng doanh số bán nguyên liệu, gia tăng nhận diện thương hiệu của Công ty.
- Quản trị nhân sự của Khối: như định biên nhân sự, đánh giá KPIs, xây dựng môi trường làm việc của phòng KDNQ.
- Chi tiết công việc được trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên, chuyên Kinh tế, Quản trị Kinh doanh ...có ít nhất 4 năm kinh nghiệm ở vị trí cấp trưởng phòng trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhượng quyền thương hiệu (Franchise) tại các doanh nghiệp FMCG, F&B, chuỗi bán lẻ, chuỗi siêu thị lớn,...
- Kỹ năng lập và kiểm soát kế hoạch công việc tốt.
- Kỹ năng giao tiếp, thương lượng, đàm phán tốt
- Năng lực điều hành mạnh mẽ, dứt khoát.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cao, hấp dẫn theo năng lực : rank gross 30-40tr+Phụ cấp
- Được tham gia vào môi trường trẻ năng động
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN sau khi hết thử việc; thưởng lễ, tết, sinh nhật, thưởng hiệu quả công việc, thưởng tháng lương thứ 13, teambuilding;
- Được hưởng chế độ đào tạo nâng cao nghiệp vụ và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
- Làm việc giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ 2 thứ 7/tháng và chủ nhật, lễ tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất