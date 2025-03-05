Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ CHẾ TẠO NHẬT MINH làm việc tại Bình Dương thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Thu nhập 30.000.000 - 50.000.000 VNĐ theo năng lực Thưởng Tết, thưởng doanh số, chuyên cần Tham gia BHXH, phép năm Đặc biệt có chế độ Du lịch trong và ngoài nước (cùng gia đình) Cơm tại căn tin công ty Qùa sinh nhật, lễ tết, 8/3, 20/10, Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu,..., Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Lập kế hoạch doanh số theo mục tiêu chiến lược của Công ty trong năm và phải đạt mục tiêu đã đề ra.

Phải đảm bảo doanh thu về trong đúng kế hoạch doanh số tháng đã đặt ra.

Lập chiến lươc phát triển công đoạn lắp ráp và phát triển thị trường sản phẩm mới.

Phải lên kế hoạch đào tạo nhân viên mới và nâng cao năng lực nhân viên cũ về báo giá và trao đổi khách hàng.

Phải phối hợp với tất cả các bộ phận trong nhà máy và khách hàng để đạt được mục tiêu doanh số và doanh thu.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh doanh, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm: 02 năm trở lên.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc các công ty sản xuất về Nhựa, Cơ khí, điện tử.

Thành thạo Tiếng Anh. Ưu tiên các ứng viên biết Tiếng Hoa, Nhật, Hàn.

Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp tốt.

Hiểu các hệ thống ISO 9001, 5S, chất lượng

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ CHẾ TẠO NHẬT MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 30 - 50 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ CHẾ TẠO NHẬT MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin