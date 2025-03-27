Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT HƯƠNG làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: VP Việt Hương Group, Thuận Giao, Thuận An, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lãnh đạo và quản lý phòng kinh doanh: Đảm bảo đội ngũ nhân viên kinh doanh hoạt động hiệu quả, đáp ứng chỉ tiêu doanh thu và mở rộng khách hàng tiềm năng.

Lãnh đạo và quản lý phòng kinh doanh:

Phát triển chiến lược kinh doanh: Xây dựng, triển khai và giám sát các chiến lược kinh doanh nhằm đạt mục tiêu doanh thu và phát triển bền vững, đặc biệt trong ngành vải denim.

Phát triển chiến lược kinh doanh:

Phát triển thị trường trong và ngoài nước: Mở rộng và duy trì các mối quan hệ với khách hàng hiện tại, đồng thời tìm kiếm các cơ hội thị trường mới, đặc biệt trong lĩnh vực xuất khẩu.

Phát triển thị trường trong và ngoài nước:

Quản lý và thúc đẩy các chương trình marketing: Phối hợp với Bộ phận Marketing để tạo ra các chiến dịch tiếp cận khách hàng tiềm năng, nâng cao nhận diện thương hiệu Việt Hồng.

Quản lý và thúc đẩy các chương trình marketing:

Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng: Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh nhanh chóng và hiệu quả.

Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng:

Giám sát hoạt động bán hàng: Theo dõi và phân tích kết quả bán hàng của đội ngũ kinh doanh, đề xuất giải pháp tối ưu hóa hiệu quả.

Giám sát hoạt động bán hàng:

Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên: Thực hiện các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng bán hàng và kiến thức về sản phẩm cho các nhân viên trong Phòng Kinh doanh

Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý kinh doanh, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành dệt may, đặc biệt là sản xuất vải denim.

Kinh nghiệm:

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học các ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các ngành có liên quan.

Trình độ học vấn:

Kỹ năng:

Tiếng Anh thành thạo.

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội ngũ và làm việc nhóm.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.

Kỹ năng phân tích thị trường, lập kế hoạch và triển khai chiến lược.

Sử dụng thành thạo Microsoft Office và các phần mềm quản lý khách hàng.

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và chủ động trong công việc.

Tính cách:

Năng động, sáng tạo và đam mê công việc kinh doanh.

Tinh thần cầu tiến, luôn học hỏi và phát triển bản thân.

Có trách nhiệm cao và thái độ chuyên nghiệp trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT HƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, thỏa thuận tùy theo năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ phúc lợi đầy đủ: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Được đào tạo và nâng cao kỹ năng chuyên môn liên tục.

Các hoạt động team-building, nghỉ mát, sự kiện công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT HƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin