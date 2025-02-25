Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN PHƯỢNG HOÀNG GROUP làm việc tại Bình Phước thu nhập 15 - 50 Triệu

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Phước: Hoa hồng cao, có phụ cấp xăng xe, điện thoại, thưởng khi đạt chỉ tiêu mỗi tháng. Thời gian làm việc tự do linh động. Hỗ trợ Tài liệu, áo đồng phục, name card, sản phẩm mẫu khi cần. Đóng BHXH, BHYT theo quy định Nhà nước., Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

Công ty CP XNK Nông Sản Phượng Hoàng Group chuyên sản xuất, phân phối các dòng phân trùn quế, trại sản xuất Đắk Lak, Bình Phước, văn phòng và kho ở Bình Dương. Do nhu cầu mở rộng thị trường Công ty cần tuyển vị trí Trưởng phòng kinh doanh các khu vực: Lâm Đồng, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai.

Tìm kiếm và thực hiện các cuộc gọi chào hàng với khách hàng tiềm năng.

Đặt lịch hẹn với khách hàng.

Gặp khách hàng để tư vấn về sản phẩm.

Giới thiệu cách sử dụng sản phẩm cho khách hàng mới.

Chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Phối hợp với các nhân viên khác để đảm bảo sản phẩm có sẵn trong cửa hàng.

Gặp gỡ các đối tác bán lẻ (kênh Đại lý).

Hợp tác với bộ phận marketing để phát triển các chiến lược bán hàng mới.

Lập báo cáo công viêc theo tuần, tháng.

Tổ chức hội thảo, seminar để giới thiệu sản phẩm đến khách hàng (HTX, hội nông dân…)

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân bón thuốc BVTV, thuốc trừ sâu.

Ưu tiên Kỹ sư nông nghiệp có kinh nghiệm về cây trồng: sầu riêng, cafe, dưa lưới, chanh dây,…

Kỹ năng giao tiếp tốt, có phương tiện đi lại, không ngại khó.

Có khả năng làm việc độc lập, quản lý data khách hàng, phát triển đại lý tiềm năng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN PHƯỢNG HOÀNG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 50 triệu VND

Lương cứng: Từ 15 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN PHƯỢNG HOÀNG GROUP

