Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN PHƯỢNG HOÀNG GROUP làm việc tại Bình Phước thu nhập 15 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN PHƯỢNG HOÀNG GROUP
- Bình Phước: Hoa hồng cao, có phụ cấp xăng xe, điện thoại, thưởng khi đạt chỉ tiêu mỗi tháng. Thời gian làm việc tự do linh động. Hỗ trợ Tài liệu, áo đồng phục, name card, sản phẩm mẫu khi cần. Đóng BHXH, BHYT theo quy định Nhà nước., Thành phố Tây Ninh
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu
Công ty CP XNK Nông Sản Phượng Hoàng Group chuyên sản xuất, phân phối các dòng phân trùn quế, trại sản xuất Đắk Lak, Bình Phước, văn phòng và kho ở Bình Dương. Do nhu cầu mở rộng thị trường Công ty cần tuyển vị trí Trưởng phòng kinh doanh các khu vực: Lâm Đồng, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai.
Tìm kiếm và thực hiện các cuộc gọi chào hàng với khách hàng tiềm năng.
Đặt lịch hẹn với khách hàng.
Gặp khách hàng để tư vấn về sản phẩm.
Giới thiệu cách sử dụng sản phẩm cho khách hàng mới.
Chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm.
Phối hợp với các nhân viên khác để đảm bảo sản phẩm có sẵn trong cửa hàng.
Gặp gỡ các đối tác bán lẻ (kênh Đại lý).
Hợp tác với bộ phận marketing để phát triển các chiến lược bán hàng mới.
Lập báo cáo công viêc theo tuần, tháng.
Tổ chức hội thảo, seminar để giới thiệu sản phẩm đến khách hàng (HTX, hội nông dân…)
Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên Kỹ sư nông nghiệp có kinh nghiệm về cây trồng: sầu riêng, cafe, dưa lưới, chanh dây,…
Kỹ năng giao tiếp tốt, có phương tiện đi lại, không ngại khó.
Có khả năng làm việc độc lập, quản lý data khách hàng, phát triển đại lý tiềm năng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN PHƯỢNG HOÀNG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: Từ 15 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN PHƯỢNG HOÀNG GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI