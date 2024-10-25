Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BRE làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: SH.06 chung cư Bcons Polygon, 15 Bế Văn Đàn, P. An Bình, Dĩ An

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Triển khai các dự án đang hot nhất thị trường hiện tại như Global City, TT Avio, Bcons, Phú Đông Sky Garden, Phú Đông Sky One, Green Tower...

- Lập kế hoạch, triển khai kế hoạch phát triển Bất Động Sản theo yêu cầu của Công ty cho từng dự án, từng tuần, tháng, năm...

- Chịu trách nhiệm báo cáo với giám đốc về quá trình hoạt động và hiệu quả của phòng kinh doanh. - Xây dựng và thực thi kế hoạch kinh doanh, đề xuất các giải pháp nhằm duy trì và thúc đẩy hoạt động kinh doanh đạt chỉ tiêu doanh thu và chi phí.

- Quản lý, phân công nhiệm vụ, giám sát

- Trợ giúp nhân viên kinh doanh, đào tạo

- Hướng dẫn và điều hành trực tiếp công việc của từng nhân viên thuộc bộ phận kinh doanh - Hỗ trợ nhân viên kinh doanh trong việc đàm phán, chốt giao dịch với khách hàng

- Chịu trách nhiệm tuyển dụng, phân bổ mục tiêu, theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ kinh doanh - Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ Chuyên viên tư vấn Bất động sản

- Tìm kiếm phát triển các mối quan hệ với khách hàng và đối tác. Chăm sóc, xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng

Yêu Cầu Công Việc

- Không cần bằng cấp chỉ cần kinh nghiệm.

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS, trong đó có từ 1-2 năm tại vị trí TPKD hoặc vai trò tương đương.

- Có kinh nghiệm quản lý và có đội nhóm từ 4 CVKD BĐS trở lên.

- Nắm được thị trường Bất Động Sản, các vấn đề về pháp lý, lĩnh vực công ty đang hoạt động. - Khả năng lập kế hoạch, triển khai và giám sát việc thực hiện công việc.

- Khả năng thiết lập và duy trì mối quan hệ với khách hàng.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, đàm phán, thuyết phục, giải quyết vấn đề.

- Chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH BRE Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng 10-20 tr/tháng + Hoa hồng kinh doanh + Hoa hồng quản lý.

- Phúc lợi quà tặng: Tết âm lịch; Quà tặng sinh nhật; Quà tặng (20/10, 8/3, Tết thiếu nhi 1/6, Trung thu,...)

- Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi của Công ty, các hoạt động vui chơi teambuilding, du lịch, bóng đá...

- Cơ hội đào tạo chuyên sâu (Kỹ năng quản lý, kỹ năng thuyết trình, Marketing...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BRE

