Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH TMDV Âu Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 930 Quốc Lộ 13, P.Hiệp Bình Phước, Thủ Đức - Bình Dương, Quận Thủ Đức

Thực hiện xây dựng các mục tiêu, chiến lược, cùng kế hoạch kinh doanh và marketing một cách hiệu quả, nhằm tối ưu hóa hoạt động và nâng cao hiệu suất tổng thể của doanh nghiệp.

Phối hợp với các bộ phận liên quan trong quy trình tuyển dụng, phân bổ mục tiêu cho từng nhân viên, đồng thời thiết lập chương trình đào tạo và giám sát hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh và marketing, đảm bảo mọi cá nhân đều phát huy tối đa năng lực của mình.

Quản lý và lãnh đạo đội ngũ nhân viên kinh doanh một cách chuyên nghiệp, hướng tới việc đạt được các mục tiêu tăng trưởng bền vững và doanh số đã đề ra, tạo động lực cho nhân viên để họ phấn đấu hết mình.

Hoạch định và triển khai các chiến lược kinh doanh linh hoạt, giúp mở rộng hệ thống khách hàng và nâng cao độ phủ sóng của thương hiệu trong thị trường, từ đó gia tăng sự hiện diện và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

Xây dựng và phát triển những mối quan hệ khách hàng bền vững, chú trọng vào việc tạo dựng lòng tin và sự trung thành từ phía khách hàng, qua đó tạo ra giá trị lâu dài cho doanh nghiệp.

Thiết lập và tối ưu hóa quy trình bán hàng và marketing, từ khâu lên kế hoạch ban đầu cho đến việc chốt sales, nhằm đảm bảo mọi hoạt động diễn ra một cách suôn sẻ và hiệu quả.

Phân tích và xác định các thị trường tiềm năng, theo dõi và đánh giá các biến động thị trường, đồng thời cập nhật thông tin về đối thủ cạnh tranh và các sản phẩm mới, giúp doanh nghiệp luôn nắm bắt được xu hướng và điều chỉnh chiến lược kịp thời.

Thực hiện báo cáo định kỳ về kết quả kinh doanh, doanh thu và chi phí cho Ban Giám đốc, đồng thời đưa ra các dự báo và đề xuất nhằm hỗ trợ quá trình ra quyết định và định hướng phát triển của doanh nghiệp.

Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, các ngành có liên quan.

Có trên 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên: xông hơi khử trùng hàng xuất khẩu, kiểm soát côn trùng dịch hại, xuất nhập khẩu nông sản, thuốc bảo vệ thực vật...

Độ tuổi: Từ 30 trở lên, sức khỏe tốt.

Có kiến thức về bán hàng và marketing.

Có thể sử dụng tiếng Anh trong công việc.

Am hiểu tâm lý khách hàng, có khả năng đàm phán, thuyết phục và xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng.

Nhạy bén trong việc nhận diện cơ hội kinh doanh, có khả năng lập kế hoạch, tổng hợp, phân tích số liệu và quản lý.

Quản lý tốt thời gian, biết phân công công việc hợp lý.

Kỹ năng: lập kế hoạch, đào tạo, giao tiếp tốt, làm việc nhóm, lắng nghe, đàm phán và thương lượng.

Không ngại đi thị trường, đi công tác.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty xông hơi khử trùng nội địa và xuất khẩu dịch vụ, kiểm soát côn trùng.

Tại Công ty TNHH TMDV Âu Châu Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 20 – 30 triệu đồng/tháng (thỏa thuận theo năng lực chưa bao gồm hoa hồng doanh số).

Có cơ hội thăng tiến.

Được hưởng các chế độ đãi ngộ theo Luật lao động, Luật BHXH.

Thưởng Lễ, Tết theo quy định của công ty.

Được xét duyệt tăng lương định kỳ & thưởng theo kết quả công việc.

Du lịch 01 lần/năm.

