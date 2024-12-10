Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Dĩ An ...và 3 địa điểm khác, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh

Xây dựng kế hoạch phát triển thị trường thuê bao viễn thông Internet, FPT Play, FPT Camera, FPT Smart home...;

Theo dõi, giám sát, thực hiện các phương pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo các chỉ tiêu được giao;

Chịu trách nhiệm quản lý, giao chỉ tiêu và đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên thuộc quyền quản lý;

Tập hợp, xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên thấu cảm, tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hóa tới người dùng/khách hàng trên các kênh (online/offline) ở mọi điểm chạm. Xây dựng văn hóa tinh thần làm việc, thúc đẩy cán bộ nhân viên làm việc hiệu quả và gắn kết.

Phối hợp cùng với các phòng ban có liên quan nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh được diễn ra thuận lợi và xuyên suốt;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học, dưới 35 tuổi;

Tối thiểu hai năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí quản lý kinh doanh, hiểu biết rõ về thị trường kinh doanh đang phụ trách;

Chủ động, quyết đoán, sáng tạo trong công việc;

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt;

Có kỹ năng lập kế hoạch, triển khai, theo dõi và đánh giá hiệu quả công việc;

Có kỹ năng về tổ chức, đào tạo và phát triển đội ngũ, có tư duy luôn lấy khách hàng làm trọng tâm;

Có kỹ năng về marketing online;

Ứng viên am hiểu về các sản phẩm dịch vụ Viễn Thông, am hiểu về Marketing là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 15 - 30 triệu/tháng. Thu nhập năm từ 14-18 tháng lương (13 tháng lương, thưởng nghỉ mát, thưởng hiệu quả kinh doanh ...).

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành: BHYT, BHXH...

Phúc lợi: Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt FPT Care dành cho việc khám và chữa bệnh nội, ngoại trú.

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp. năng động và trẻ trung.

Văn hóa doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều hoạt động hấp dẫn:Tân binh hội nhập, nghỉ mát, teambuiding, thi Trạng, hội Làng, CLB thể thao/văn nghệ/ thiện nguyện...

Được tham gia các chương trình đào tạo nghiệp vụ, phát triển kỹ năng của công ty.

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí Cán bộ quản lý cao cấp của công ty.

