Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH SX TM XNK THÀNH THƠM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

- Thực hiện lên các kế hoạch tìm kiếm và đề xuất với ban giám đốc thông tin hàng hóa, nhập hàng, tìm kiếm các nhà cung cấp (trong và ngoài nước).

- Soạn thảo, ký kết hợp đồng, giao dịch.

- Đàm phán với đối tác, các nhà cung cấp hoặc khách hàng.

- Theo dõi, quản lý hành trình, tiến độ của hàng hóa, sản phẩm. Kiểm soát chất lượng, số lượng của hàng hóa.

- Giải quyết những mâu thuẫn, vấn đề phát sinh có liên quan đến hàng hóa, sản phẩm trong quá trình vận chuyển.

- Thực hiện tiếp nhận, đối chiếu các hồ sơ liên quan đến hàng hóa. Thực hiện nhận, kiểm tra các chứng từ từ nhà cung cấp.

- Xác định HS code của các mặt hàng nhập khẩu của doanh nghiệp.

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến hải quan như khai báo, giấy xuất hàng hoặc các giấy tờ thủ tục liên quan khác.

- Quản lý, lưu trữ các chứng từ có liên quan, các chi phí trong quá trình xuất nhập khẩu.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

- Có thể di chuyển đến các địa điểm làm thủ tục xuất nhập khẩu.