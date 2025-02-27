Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL BÌNH DƯƠNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL BÌNH DƯƠNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
- Bình Dương: Lương thỏa thuận theo năng lực Thưởng các dịp Lễ, Tết, Ngày kỉ niệm thành lập TCT, Tập đoàn Thưởng bổ sung theo kết quả công việc đạt được Khám sức khỏe định kỳ 01 lần/ năm Được nghỉ dưỡng du lịch 03 ngày/ năm (có voucher kèm theo) Mọi chế độ khác đều đảm bảo theo đúng luật Nhà nước quy định, Huyện Tân Uyên
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Tiếp xúc, tìm kiếm nguồn việc dự án (50%)
Phát triển kênh bán xã hội hóa ( Hộ kinh doanh, Đại lý) (15%)
Điều hành công việc triển khai hợp đồng, đơn hàng của Chi nhánh (15%)
Thực hiện nghiên cứu thị trường, marketing, khảo sát nhu cầu khách hàng (5%)
Xây dựng và triển khai hoạt động đảm bảo hoàn thành mục tiêu SXKD. Kiểm soát hiệu quả của từng hợp đồng, và toàn bộ hoạt động kinh doanh tại tỉnh (10%)
Thực hiện các công việc khác (5%)
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi ≤ 35
Có khả năng tổ chức, quản lý và đào tạo phát triển nhân viên
Ưu tiên ứng viên hiểu biết về địa bàn Bình Dương
Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL BÌNH DƯƠNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL BÌNH DƯƠNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
