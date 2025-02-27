Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL BÌNH DƯƠNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lương thỏa thuận theo năng lực Thưởng các dịp Lễ, Tết, Ngày kỉ niệm thành lập TCT, Tập đoàn Thưởng bổ sung theo kết quả công việc đạt được Khám sức khỏe định kỳ 01 lần/ năm Được nghỉ dưỡng du lịch 03 ngày/ năm (có voucher kèm theo) Mọi chế độ khác đều đảm bảo theo đúng luật Nhà nước quy định, Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh

Tiếp xúc, tìm kiếm nguồn việc dự án (50%)

Phát triển kênh bán xã hội hóa ( Hộ kinh doanh, Đại lý) (15%)

Điều hành công việc triển khai hợp đồng, đơn hàng của Chi nhánh (15%)

Thực hiện nghiên cứu thị trường, marketing, khảo sát nhu cầu khách hàng (5%)

Xây dựng và triển khai hoạt động đảm bảo hoàn thành mục tiêu SXKD. Kiểm soát hiệu quả của từng hợp đồng, và toàn bộ hoạt động kinh doanh tại tỉnh (10%)

Thực hiện các công việc khác (5%)

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế Kỹ thuật, Công nghệ thông tin, Cơ điện, Điện tử viễn thông,...

Độ tuổi ≤ 35

Có khả năng tổ chức, quản lý và đào tạo phát triển nhân viên

Ưu tiên ứng viên hiểu biết về địa bàn Bình Dương

Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL BÌNH DƯƠNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 30 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL BÌNH DƯƠNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

