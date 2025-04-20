Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Phụ trách tổ chức điều hành hoạt động chung của phòng (kinh doanh trong nước và quốc tế)

Kiểm soát toàn bộ các hoạt động bán hàng, thông tin khách hàng ký hợp đồng, quá trình thanh toán, công nợ khách hàng.

Thu thập và phân tích số liệu nhằm đánh giá và báo cáo tình hình kinh doanh với Ban Giám Đốc hàng tuần, tháng, quý và lập kế hoạch chiến lược phát triển kinh doanh.

Quản lý các hợp đồng mua bán, thương mại. Phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ kiểm tra theo dõi các công tác liên quan tới việc thực hiện các hợp đồng kinh tế, kiểm tra tiến độ thực hiện hợp đồng và trực tiếp phối hợp với nhà máy để điều hành sản xuất phục vụ kinh doanh.

Ký xác nhận các hồ sơ tạm ứng, thanh toán, quyết toán.

Đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp. Giám sát việc mua bán chuẩn bị nguyên phụ liệu cho sản xuất.