Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHẬT QUANG PHÁT làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Khu phố Phước Thái, Phường Thái Hòa Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, Tân Uyên, Huyện Tân Uyên

Tổ chức nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh, phân tích các yếu tố thị trường, tiêu hao trong sản xuất của Công ty để xây dựng các chính sách giá bán, chiết khấu và chính sách hỗ trợ bán hàng nhằm tăng doanh số và thị phần.

Phân tích chân dung khách hàng tiềm năng; USP (Unique Selling Proposition) của doanh nghiệp để xác định phân khúc thị trường, khách hàng mục tiêu nhằm truyền thông và bán hàng hiệu quả đúng đối tượng.

Xây dựng quy trình hệ thống, MTCV, hệ thống chính sách, chế độ phòng kinh doanh.

Xây dựng mục tiêu, kế hoạch doanh số, triển khai và giám sát thực hiện.

Tổ chức quản lý, huấn luyện đào tạo đội ngũ kinh doanh.

Bán hàng và chăm sóc khách hàng.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của BGĐ.

Từ 30 - 45 tuổi

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc tương đương

Hiểu biết sâu về quản lý kinh doanh, lập kế hoạch bán hàng, phân tích thị trường và phát triển khách hàng

Có khả năng giao tiếp và đọc hiểu tài liệu tiếng Anh cơ bản

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kinh doanh hoặc Quản lý đội ngũ bán hàng

Đã từng làm việc tại các công ty trong lĩnh vực xi măng, gỗ hoặc các ngành công nghiệp tương tự

Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, đàm phán, xây dựng mối quan hệ và giải quyết vấn đề

Trung thực, trách nhiệm, cẩn thận, và có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Lương thỏa thuận + Hoa hồng.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước.

Thưởng lễ, tết hấp dẫn theo chính sách công ty.

Tham gia đào tạo nâng cao tay nghề, kỹ năng, nghiệp vụ...tham gia các khóa đào tạo do Công ty tổ chức hoặc đi đào tạo bên ngoài.

Xét tăng lương hằng năm.

Lương tháng 13.

12 ngày phép năm + phép theo thâm niên.

Chính sách du lịch hàng năm, tham gia vào các ngày hội thao, hoạt động nội bộ.

