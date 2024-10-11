Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH Bao Bì Nhựa Thái Dương làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Bao Bì Nhựa Thái Dương
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/11/2024
Công Ty TNHH Bao Bì Nhựa Thái Dương

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty TNHH Bao Bì Nhựa Thái Dương

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: L7.4 Đường Số 2, KCN Tân Đông Hiệp A (Dapark), Cổng phía Đường Hai Bà Trưng, P Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương, Dĩ An

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1.Lập kế hoạch và chiến lược kinh doanh:
Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm và dài hạn phù hợp với mục tiêu của công ty. Phát triển các chiến lược để duy trì khách hàng truyền thống và tiếp cận quan hệ với khách hàng mới.
Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm và dài hạn phù hợp với mục tiêu của công ty.
Phát triển các chiến lược để duy trì khách hàng truyền thống và tiếp cận quan hệ với khách hàng mới.
2. Quản lý đội ngũ bán hàng:
Quản lý đội ngũ bán hàng:
Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh B2B. Giám sát, đánh giá hiệu suất làm việc của đội ngũ, đề xuất các biện pháp cải tiến. Đặt mục tiêu doanh số và động viên, khích lệ đội ngũ đạt được các chỉ tiêu đã đề ra.
Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh B2B.
Giám sát, đánh giá hiệu suất làm việc của đội ngũ, đề xuất các biện pháp cải tiến.
Đặt mục tiêu doanh số và động viên, khích lệ đội ngũ đạt được các chỉ tiêu đã đề ra.
3. Phát triển, chăm sóc khách hàng (chăm sóc khách hàng 80%, phát triển mới 20%):
Phát triển, chăm sóc khách hàng (chăm sóc khách hàng 80%, phát triển mới 20%):
Tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng doanh nghiệp mới, xây dựng mạng lưới đối tác chiến lược. Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có, đảm bảo sự hài lòng và trung thành của khách hàng. Đàm phán và ký kết các hợp đồng với khách hàng doanh nghiệp.
Tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng doanh nghiệp mới, xây dựng mạng lưới đối tác chiến lược.
Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có, đảm bảo sự hài lòng và trung thành của khách hàng.
Đàm phán và ký kết các hợp đồng với khách hàng doanh nghiệp.
4. Triển khai và quản lý các đơn hàng đang sản xuất
Triển khai, theo dõi các đơn hàng từ khâu phát triển mẫu mới đến sản xuất đại trà Xử lý các phát sinh về khiếu nại khách hàng.
Triển khai, theo dõi các đơn hàng từ khâu phát triển mẫu mới đến sản xuất đại trà
Xử lý các phát sinh về khiếu nại khách hàng.
5. Quản lý doanh thu và hiệu quả kinh doanh:
Theo dõi doanh thu, lợi nhuận và các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh B2B. Phân tích, dự báo các xu hướng và cơ hội tăng trưởng. Đề xuất các biện pháp cải tiến quy trình bán hàng và dịch vụ nhằm tối ưu hóa doanh thu.
Theo dõi doanh thu, lợi nhuận và các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh B2B.
Phân tích, dự báo các xu hướng và cơ hội tăng trưởng.
Đề xuất các biện pháp cải tiến quy trình bán hàng và dịch vụ nhằm tối ưu hóa doanh thu.
6. Báo cáo và phân tích thị trường:
Báo cáo và phân tích thị trường:
Báo cáo kết quả kinh doanh tuần/tháng/quý/năm. Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và đề xuất chiến lược cạnh tranh hiệu quả. Theo dõi các xu hướng thị trường, điều chỉnh chiến lược kinh doanh để phù hợp với sự thay đổi.
Báo cáo kết quả kinh doanh tuần/tháng/quý/năm.
Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và đề xuất chiến lược cạnh tranh hiệu quả.
Theo dõi các xu hướng thị trường, điều chỉnh chiến lược kinh doanh để phù hợp với sự thay đổi.
6. Hợp tác với các phòng ban khác:
Hợp tác với các phòng ban khác:
Đăng ký sản lượng sản xuất tuần/tháng với Phòng Kế Hoạch. Làm việc với bộ phận Kế Hoạch, sản xuất, kỹ thuật, chất lượng và tài chính để đảm bảo các yêu cầu hàng hóa của khách hàng được đáp ứng kịp thời và chính xác.
Đăng ký sản lượng sản xuất tuần/tháng với Phòng Kế Hoạch.
Làm việc với bộ phận Kế Hoạch, sản xuất, kỹ thuật, chất lượng và tài chính để đảm bảo các yêu cầu hàng hóa của khách hàng được đáp ứng kịp thời và chính xác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành. Kinh nghiệm: Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý kinh doanh B2B. Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, lãnh đạo và quản lý đội nhóm xuất sắc. Hiểu biết sâu về thị trường: Có kiến thức và hiểu biết tốt về ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh các ngành nghề bao bì, thực phẩm, hàng tiêu dùng... Năng động, khả năng lãnh đạo, cùng tầm nhìn chiến lược để giúp công ty phát triển bền vững trong môi trường cạnh tranh. Có khả năng tổ chức chăm sóc khách hàng. Tiếng Anh giao tiếp tốt (có thể làm việc với đối tác nước ngoài).
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành.
Kinh nghiệm: Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý kinh doanh B2B.
Kinh nghiệm:
Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, lãnh đạo và quản lý đội nhóm xuất sắc.
Kỹ năng:
Hiểu biết sâu về thị trường: Có kiến thức và hiểu biết tốt về ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh các ngành nghề bao bì, thực phẩm, hàng tiêu dùng...
Hiểu biết sâu về thị trường:
Năng động, khả năng lãnh đạo, cùng tầm nhìn chiến lược để giúp công ty phát triển bền vững trong môi trường cạnh tranh.
Có khả năng tổ chức chăm sóc khách hàng.
Tiếng Anh giao tiếp tốt (có thể làm việc với đối tác nước ngoài).

Tại Công Ty TNHH Bao Bì Nhựa Thái Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận. Thưởng hiệu quả kinh doanh 2 lần/năm, bảo hiểm sức khỏe, du lịch - teambuilding trong và ngoài nước. BHXH, YT, Phép năm theo Luật định.
Mức lương thỏa thuận.
Thưởng hiệu quả kinh doanh 2 lần/năm, bảo hiểm sức khỏe, du lịch - teambuilding trong và ngoài nước.
BHXH, YT, Phép năm theo Luật định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bao Bì Nhựa Thái Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: L7.4 Đường số 2, KCN Dapark, Dĩ An, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

